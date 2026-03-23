FPÖ – Krauss/Brucker: Rot/Pink hat Meidling in den Bildungsnotstand geführt

Wien (OTS) -

„Die heute bekannt gewordenen Zahlen aus der ‚Kronen Zeitung‘ sind ein bildungspolitischer Offenbarungseid für die rot-pinke Stadtregierung. Was sich in ganz Wien und besonders im Bezirk Meidling abspielt, ist kein Einzelfall mehr, sondern ein handfester Bildungsnotstand“, zeigen sich FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss und der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker fassungslos.

Laut aktuellen Daten kann nahezu jedes zweite Kind im Bezirk zu Hause kein Deutsch, in Vorschulklassen sind fast 90 Prozent der Kinder außerordentliche Schüler. „Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Kinder dem Unterricht nicht folgen können, obwohl sie durchschnittlich zweieinhalb Jahre einen Wiener Kindergarten besucht haben. Damit zeigt sich, dass das rot-pinke System völlig gescheitert ist“, so Krauss und Brucker.

Besonders alarmierend sei, dass 100 Prozent der öffentlichen Pflichtschulen in Meidling laut aktueller Einstufung als problematisch gelten. „Ein ganzer Bezirk ohne funktionierende Schule – das ist ein bildungspolitisches Totalversagen auf ganzer Linie. Die verheerende Willkommenspolitik der Ludwig-SPÖ hat dieses Bildungsdesaster erst verursacht. Gleichzeitig ist NEOS-Bildungsstadträtin Emmerling völlig überfordert und untätig“, kritisieren die beiden FPÖ-Politiker.

Krauss und Brucker fordern daher einen sofortigen Notfallplan für die Wiener Pflichtschulen. Dieser müsse verpflichtende Sprachstandsfeststellungen ab dem 3. Lebensjahr ebenso beinhalten wie verpflichtende Deutschkurse für Kinder und Eltern bei mangelhaften Deutschkenntnissen. Zudem brauche es klare und harte Konsequenzen für Integrationsverweigerer, inklusive konsequenter Abschiebungen.