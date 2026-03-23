Floridsdorf: Baustart für eine neue Trinkwasser-Transportleitung

Wien (OTS) -

In den nächsten Jahren entsteht in Floridsdorf eine neue Transportleitung für Trinkwasser. Die Wasserrohre werden vom Haspingerplatz, Frauenstiftgasse und Baumergasse über die Brünner Straße bis zum Wasserbehälter Bisamberg beim Wolfersgrünweg verlegt. Die Gesamtlänge der neuen Leitung beträgt 5,4 Kilometer. Das Gesamtprojekt soll im Herbst 2028 fertiggestellt sein.

Die Rohrlegung ist Teil einer Bauoffensive, mit der die Wiener Wasserversorgung in Hinblick auf das Bevölkerungswachstum für die Zukunft gesichert wird. Durch die zusätzlichen Transportleitungen werden große Wassermengen auf das wachsende Stadtgebiet verteilt. Das Bauprojekt bietet künftig zusätzliche Sicherheit für die Wasserversorgung der Gebiete im Norden der Stadt.

„Die Transportleitungen sind die Schlagadern der Wiener Wasserversorgung. Durch diese Leitungen werden große Wassermengen im gesamten Stadtgebiet verteilt. Der Ausbau ist notwendig, um auch für künftige Generationen die beste und modernste Wasserversorgung zu gewährleisten. Daher investieren wir vorausschauend jedes Jahr rund 130 Millionen Euro in die Wasser-Infrastruktur“, sagt Klimastadtrat Jürgen -Czernohorszky.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise. Der erste Bauabschnitt startet mit 23. März 2026 am Haspingerplatz und in der Frauenstiftgasse von Jedlersdorfer Straße bis Baumergasse. Parallel findet die Rohrlegung von Ende März 2026 bis Herbst 2027 abschnittsweise in der Brünner Straße von Wannemachergasse bis zum Wolfersgrünweg statt. In der Brünner Straße steht nahezu in jeder Bauphase zumindest ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Daten zum Gesamtprojekt: