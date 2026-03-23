  • 23.03.2026, 09:01:03
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  • OTS0017

Aviso PK Ludwig/Ruck: Frühlingserwachen im Schanigarten 2026

Einladung: Foto- und Pressetermin am 24. März, 9.30 Uhr im Café Landtmann mit Bürgermeister Michael Ludwig, WK Wien-Präsident Walter Ruck und Gastro-Obmann Thomas Peschta

Wien (OTS) - 

Der Frühling entfaltet seine Kraft. Lust und Laune auf entspannte Zeiten unter freiem Himmel steigen. Heuer wird die Schanigartensaison besonders intensiv. Die Fachgruppe Gastronomie Wien lädt daher zum schon traditionellen „Frühlingserwachen im Schanigarten“ ein.

Foto-/Video-/Pressetermin „Frühlingserwachen im Schanigarten“

  • Dienstag, 24. März, 9.30 Uhr

  • Café Landtmann – Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

  • Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

  • Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

  • Thomas Peschta, Fachgruppenobmann der Gastronomie Wien

Bitte um Ihre Anmeldung unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: [email protected]

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