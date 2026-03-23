- 23.03.2026, 09:01:03
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Aviso PK Ludwig/Ruck: Frühlingserwachen im Schanigarten 2026
Einladung: Foto- und Pressetermin am 24. März, 9.30 Uhr im Café Landtmann mit Bürgermeister Michael Ludwig, WK Wien-Präsident Walter Ruck und Gastro-Obmann Thomas Peschta
Der Frühling entfaltet seine Kraft. Lust und Laune auf entspannte Zeiten unter freiem Himmel steigen. Heuer wird die Schanigartensaison besonders intensiv. Die Fachgruppe Gastronomie Wien lädt daher zum schon traditionellen „Frühlingserwachen im Schanigarten“ ein.
Foto-/Video-/Pressetermin „Frühlingserwachen im Schanigarten“
Dienstag, 24. März, 9.30 Uhr
Café Landtmann – Universitätsring 4, 1010 Wien
Ihre Gesprächspartner:
Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien
Thomas Peschta, Fachgruppenobmann der Gastronomie Wien
Bitte um Ihre Anmeldung unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Wien
Mag. (FH) Stephan Fuchs
Telefon: 01/54150-1465
E-Mail: [email protected]
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