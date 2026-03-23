Aviso PK Ludwig/Ruck: Frühlingserwachen im Schanigarten 2026

Wien (OTS) -

Der Frühling entfaltet seine Kraft. Lust und Laune auf entspannte Zeiten unter freiem Himmel steigen. Heuer wird die Schanigartensaison besonders intensiv. Die Fachgruppe Gastronomie Wien lädt daher zum schon traditionellen „Frühlingserwachen im Schanigarten“ ein.

Foto-/Video-/Pressetermin „Frühlingserwachen im Schanigarten“

Dienstag, 24. März, 9.30 Uhr

Café Landtmann – Universitätsring 4, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Thomas Peschta, Fachgruppenobmann der Gastronomie Wien

Bitte um Ihre Anmeldung unter [email protected]