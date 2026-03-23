KSV1870 ist "Offizieller technischer Supplier" des ESC 2026

Wien (OTS) -

Wenn der Eurovision Song Contest zum dritten Mal in Österreich Station macht, wird Wien von 12. bis 16. Mai 2026 zum Nabel der Musikwelt. Damit die 70. Auflage dieses Events reibungslos über die Bühne geht, braucht es zuverlässige Partner und dazu zählt auch der KSV1870. Als „Offizieller technischer Supplier“ wird die KSV1870 Nimbusec GmbH sämtliche vom ORF genannten Lieferanten hinsichtlich ihrer Cybersecurity überprüfen. Dadurch wird das Risiko von Cyber- und IT-Sicherheitsvorfällen beim Eurovision Song Contest 2026 auf ein Minimum reduziert.

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist ein starkes Signal für die heimische Wirtschaft und sorgt für Einnahmen in Millionenhöhe. Gleichzeitig bringt das Event der Superlative auch ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich. Dazu zählt auch das Risiko von Cyber- und IT-Sicherheitsvorfällen. Gerade in Zeiten weltweiter digitaler Vernetzung und rund 60.000 Fällen von Internetkriminalität pro Jahr in Österreich ist es seitens des ORF notwendig, Lieferanten auf mögliche Schwachstellen in puncto Cybersicherheit zu überprüfen. Dadurch soll die Gefahr von Cybersecurity-Vorfällen rund um die größte TV-Unterhaltungsshow Europas auf ein Minimum reduziert werden. Einer erfolgreichen Durchführung des Eurovision Song Contest 2026 in Wien steht damit nichts mehr im Wege.

KSV1870 Nimbusec GmbH erhält Zuschlag

Die KSV1870 Nimbusec GmbH hat vor Kurzem den Auftrag erhalten und ist Teil einer sicherheitstechnischen Überprüfung von jenen Event-Lieferanten, die seitens des ORF genannt werden. Im Zuge dessen werden diese Lieferanten in den kommenden Wochen einer umfassenden Cyberrisiko-Prüfung unterzogen. Dazu wird die Tochtergesellschaft der KSV1870 Holding AG unter anderem das sogenannte CyberRisk Rating erstellen. „Wir freuen uns, einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Eurovision Song Contest 2026 in Wien leisten zu dürfen und bedanken uns für das seitens des ORF entgegengebrachte Vertrauen“, erklärt Robert Staubmann, Geschäftsführer der KSV1870 Nimbusec GmbH.

„Für den ORF hat die Sicherheit und Integrität des Eurovision Song Contest 2026 oberste Priorität. Mit dem KSV1870 haben wir einen Partner an Bord, der uns durch standardisierte CyberRisk Ratings dabei unterstützt, potenzielle IT-Risiken in unserer Lieferkette frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Auch damit stellen wir sicher, dass Wien im Mai 2026 eine technisch einwandfreie Show für Millionen von Zuschauern liefert“, so Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026.

CyberRisk Rating by KSV1870 erkennt Schwachstellen und reduziert Cyberrisiko

Das Rating bewertet Cyberrisiken von Dienstleistern, Lieferanten und Dritten. Dahinter steht ein standardisiertes, mehrstufiges Verfahren, das auf dem Cyber-Risk-Schema des KSÖ (Kompetenzzentrum Sicheres Österreich) basiert. Es wird jährlich dem entsprechenden Stand der Technik aktualisiert und ist behördlich anerkannt. Anhand von 25 Fragen wird das Sicherheitsniveau des jeweiligen Lieferanten eruiert und eine entsprechende Risikoeinschätzung auf einer siebenteiligen Skala vorgenommen. Die Skala reicht von minimalem bis maximalem Risiko. Je nach Bedarf wird ein A- oder B-Rating erstellt. Beim A-Rating werden sämtliche 25 Anforderungen des KSÖ bewertet. Ein B-Rating bedeutet, dass ein Basis-Cyber-Schutzniveau (14 erfüllte Anforderungen) vorhanden ist.

CyberRisk Manager hilft, Überblick zu behalten

Darüber hinaus stellt die KSV1870 Nimbusec GmbH dem ORF den sogenannten CyberRisk Manager zur Verfügung. Diese Lösung wurde entwickelt, damit Unternehmen mit einer großen Anzahl an Lieferanten den Überblick behalten und gegebenenfalls rasch Maßnahmen setzen können, sollte sich das Cyberrisiko eines Geschäftspartners verändern. Der Manager unterstützt dabei, Sicherheitsnachweise von Unternehmen zu verwalten und Risiken zu bewerten. Innerhalb der Lösung kann das Unternehmen Lieferanten kontaktieren und CyberRisk Ratings beauftragen. „Mit dem CyberRisk Manager behält der ORF den Überblick über das Cyber-Sicherheitsniveau seiner Lieferanten und kann sich voll und ganz auf die erfolgreiche Umsetzung des Eurovision Song Contest 2026 fokussieren“, so Staubmann.

