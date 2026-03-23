Termine am 23. März in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



11.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Drängende Herausforderungen für die neue Wohn- und Frauenstadträtin Hanel-Torsch“ mit Klubobmann Georg Prack und Gemeinderätin Julia Malle (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub, Stiege 8) (Schluss)

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