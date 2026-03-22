- 22.03.2026, 13:02:32
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- OTS0020
Termine am 23. März in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, PK Grüne Wien: „Drängende Herausforderungen für die neue Wohn- und Frauenstadträtin Hanel-Torsch“ mit Klubobmann Georg Prack und Gemeinderätin Julia Malle (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub, Stiege 8)
(Schluss)
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