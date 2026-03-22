Reminder: Pressekonferenz „Status quo der Kreislaufwirtschaft in Österreich“ im BMLUK

Wien (OTS) -

Das BMLUK setzt gemeinsam mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen wichtige Impulse, um Kreislaufwirtschaft als zentrales Fundament der österreichischen Industriepolitik zu stärken. Bei einer Pressekonferenz präsentieren Bundesminister Norbert Totschnig, ARA Vorstandssprecher Harald Hauke, PwC Österreich Vorständin Agatha Kalandra und BILLA Vorstand Robert Nagele den Status quo der Kreislaufwirtschaft in Österreich. Sie informieren über Ziele und Maßnahmen aus Politik und Wirtschaft und präsentieren neue Studienergebnisse von PwC und dem Senat der Kreislaufwirtschaft.



Wann: 23.3.2026, 10:00 Uhr

Wo: BMLUK Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Teilnehmende:

Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Harald Hauke, ARA Vorstandssprecher und Koordinator des Senats der Kreislaufwirtschaft Agatha Kalandra, Vorständin PwC Österreich Robert Nagele, BILLA Vorstand, Senator im Senat der Kreislaufwirtschaft

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis spätestens Montagfrüh.

Pressekonferenz „Status quo der Kreislaufwirtschaft in Österreich“ im BMLUK

Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich