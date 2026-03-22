- 22.03.2026, 11:00:32
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INCLUSIA 2026: Menschen mit und ohne Behinderung schließen Freundschaften
Bereits zum 22. Mal verzaubert das inklusive Begegnungsfest Klagenfurt! 200 Menschen mit Behinderung aus dem Alpen-Adria-Raum und 520 Schülerinnen und Schüler aus Klagenfurt lernen sich kennen und bauen Freundschaften auf. Gemeinsam wird der Unterricht gestaltet, es wird getanzt, gespielt, gelacht, gebastelt, gemalt und vieles mehr. Aus vielen Rückmeldungen wissen wir: Der Funke springt über!
2003 wurde die Inklusionsveranstaltung ins Leben gerufen. Seit damals lebt die INCLUSIA Begegnung auf Augenhöhe. Gemeinsamkeit schafft Freu(n)de!
Rückfragen & Kontakt
Verein INCLUSIA
Dr. Dieter Klammer
Telefon: +4366473827132
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.inclusia.at
ZVR-Zahl: 534574263
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