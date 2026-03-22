ÖAMTC: Frösche heuer früher auf Wanderschaft

Wien (OTS) -

Das bereits warme Wetter lockt Kröten und Frösche aus ihren Winterquartieren. Die tierfreundlichen ÖAMTC-Expert:innen bitten daher alle Autofahrenden um besondere Vorsicht. Rund um Parkanlagen oder Waldgebiete gilt es aufzupassen: Die Amphibien sind zu ihren Teichen unterwegs. In Wien sind vor allem Straßen in Hütteldorf, Neuwaldegg und Floridsdorf betroffen. Auch auf mehr als 80 Straßenabschnitten in Niederösterreich gibt es Schutzmaßnahmen.

Wanderstrecken im Detail in Wien

2. Bezirk

Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai)

14. Bezirk

Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof)

Rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Rosentalgasse), Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal, Mauerbachstraße beim Schloss Laudon

17. Bezirk

Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark

Neuwaldeger Straße zwischen Exelbergstraße und Schottenhof

21. Bezirk

Senderstraße beim Bisamberg

Nordmanngasse zwischen Dückegasse und Fultonstraße

An der Schanze zwischen Dückegasse und Fultonstraße

22. Bezirk

Kornblumenweg

Wanderstrecken im Detail in Niederösterreich (Auswahl)

Zwischen Stockerau und Tulln (S5)

Kirchberg am Wagram

Groisbach

Purkersdorf/Baunzen

Landesstraße zum Seehof in Lunz

L107 nach der Abzweigung von der Pielachstraße

im Bereich der Au am Leithagebirge

Zissersdorf bei Hauskirchen

L110 zwischen Plosdorf/Böheimkirchen und Furth

Die ÖAMTC-Expert:innen appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, die grünen Gefahrenschilder mit dem Frosch zu beachten und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Auch können Tierschützer:innen unterwegs sein, um "Quaxi" sicher über die Straße zu bringen. Krötensammler:innen sollten unbedingt eine Warnweste tragen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Lasser/Schuster