- 22.03.2026, 09:44:32
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ÖAMTC: Frösche heuer früher auf Wanderschaft
Krötenwanderungen in Wien und Niederösterreich
Das bereits warme Wetter lockt Kröten und Frösche aus ihren Winterquartieren. Die tierfreundlichen ÖAMTC-Expert:innen bitten daher alle Autofahrenden um besondere Vorsicht. Rund um Parkanlagen oder Waldgebiete gilt es aufzupassen: Die Amphibien sind zu ihren Teichen unterwegs. In Wien sind vor allem Straßen in Hütteldorf, Neuwaldegg und Floridsdorf betroffen. Auch auf mehr als 80 Straßenabschnitten in Niederösterreich gibt es Schutzmaßnahmen.
Wanderstrecken im Detail in Wien
2. Bezirk
Aspernallee im Prater (Zufahrt zum Lusthaus vom Handelskai)
14. Bezirk
Amundsenstraße (im Bereich Schottenhof)
Rund um den Dehnepark (Steinböckengasse, Rosentalgasse), Sofienalpenstraße beim Adalbert-Stifter-Denkmal, Mauerbachstraße beim Schloss Laudon
17. Bezirk
Exelbergstraße beim Schwarzenbergpark
Neuwaldeger Straße zwischen Exelbergstraße und Schottenhof
21. Bezirk
Senderstraße beim Bisamberg
Nordmanngasse zwischen Dückegasse und Fultonstraße
An der Schanze zwischen Dückegasse und Fultonstraße
22. Bezirk
Kornblumenweg
Wanderstrecken im Detail in Niederösterreich (Auswahl)
Zwischen Stockerau und Tulln (S5)
Kirchberg am Wagram
Groisbach
Purkersdorf/Baunzen
Landesstraße zum Seehof in Lunz
L107 nach der Abzweigung von der Pielachstraße
im Bereich der Au am Leithagebirge
Zissersdorf bei Hauskirchen
L110 zwischen Plosdorf/Böheimkirchen und Furth
Die ÖAMTC-Expert:innen appellieren an alle Verkehrsteilnehmenden, die grünen Gefahrenschilder mit dem Frosch zu beachten und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Auch können Tierschützer:innen unterwegs sein, um "Quaxi" sicher über die Straße zu bringen. Krötensammler:innen sollten unbedingt eine Warnweste tragen.
Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
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(Schluss)
Lasser/Schuster
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