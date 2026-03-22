Grüne bringen „Stammstrecken-Sperre“ in den NÖ Landtag

St. Pölten (OTS) -

Die geplante Sperre der Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Hauptbahnhof und der aus Sicht der Grünen mangelhafte Schienenersatzverkehr beschäftigt am Donnerstag auch den NÖ Landtag. Die Grünen bringen einen Antrag ein, um für Niederösterreichs Pendlerinnen und Pendler Ersatzbusse zu sichern.

„Derzeit ist geplant, dass sich 250.000 Menschen, die täglich dort unterwegs sind, im Wesentlichen auf wenige U-Bahnen und Straßenbahn-Linien verteilen sollen. Das wird alleine nicht funktionieren und im Chaos in den Stationen und Zügen enden“, sagt LAbg. Georg Ecker, der dazu auch eine Petition unter https://pendeln-in-noe.at gestartet hat. Statt völlig überfüllter U-Bahn-Stationen will Ecker für Niederösterreichs Pendler:innen ein Zusatzangebot, das mit Bussen den Norden mit dem Hauptbahnhof und den Süden bzw. Süd-Osten mit Wien Praterstern verbinden soll. Die Busse sollen demnach die Pendler:innen bereits in Niederösterreich aufgreifen und ohne Zwischenstopps zu den wichtigsten Knotenbahnhöfen in Wien bringen. „Damit soll ein einfach nutzbares Zusatzangebot für die Niederösterreicher:innen geschaffen werden, das zusätzlich die U-Bahnen und auch Straßen in und rund um Wien entlastet“, sagt Ecker.

Der Antrag soll am Donnerstag im Landtag diskutiert werden. „Ich erwarte mir ein deutliches Zeichen des NÖ Landtags im Sinne der Pendlerinnen und Pendler. Wir rufen auf, unsere Petition zu unterstützen, damit wir genügend Druck auf Landes- und Bundespolitik aufbauen, um ein effizientes und sinnvolles Ersatzangebot für die Stammstrecken-Sperre zu schaffen“.