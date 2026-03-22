Frühlingserwachen bei den Wiener Stadtgärten: Über 730.000 Frühlingsblumen sorgen für leuchtende Akzente und große Vorfreude

Wien (OTS) -

Nach einem langen, grauen Winter liegt endlich wieder Vorfreude in der Luft. Spätestens beim Anblick der über 730.000 Frühlingsblumen, die von den Wiener Stadtgärten gepflanzt wurden, ist klar: Der Frühling steht vor der Tür – und mit ihm beginnt die schönste Zeit des Jahres. Das Wiener Stadtbild wird von Tag zu Tag grüner und lebendiger, und mit jedem Spaziergang wächst die Freude, denn schon bald wird sich die ganze Stadt in ein beeindruckendes, farbenfrohes Blütenmeer verwandeln.

Spektakuläre Blütenpracht

Die Vorbereitungen für den Frühling starteten bereits im Herbst des vergangenen Jahres. In Hunderten Blumenbeeten wurden rund 610.000 Blumenzwiebeln sorgfältig von den Stadtgärtner*innen ausgelegt und mit Reisig bedeckt, um sie vor Frost zu schützen. Nun, pünktlich zum Frühlingsbeginn, wird das Reisig entfernt und die Beete mit rund 120.000 Stiefmütterchen ergänzt.

In diesem Jahr setzen die Wiener Stadtgärten auf zwei harmonisch abgestimmte Farbkonzepte, die mit leuchtenden Farben den Frühling in die Stadt bringen. Während im Süden und Westen von Wien eine Kombination aus Orange, Purpur-Rosa, Violett und Weiß für ein stimmungsvolles, leuchtendes Farbspiel sorgt, wird im Norden und in der Mitte von Wien eine elegante Mischung aus Rosa, Rot, Violett und Weiß präsentiert.

In den Blumenbeeten im Süden und Westen Wiens sorgen die Tulpen der Sorten „Fosteriana Orange Emperor“ in leuchtendem Orange und „Triumph Barcelona“ in kräftigem Purpur-Rosa für ein strahlendes Frühlingsbild. Ergänzt wird dieses farbenfrohe Ensemble durch Stiefmütterchen der Sorten „Viola cornuta Twix 'White'“, „Viola cornuta Twix 'Rosy'“, „Viola cornuta Twix 'Orange'“ und „Viola cornuta Twix 'White Rose Wing'“. Mit ihren Blüten in Weiß, Violett, Hellviolett und Orange bringen sie zusätzliche Frische und Lebendigkeit in die Blumenbeete.

Im nördlichen und zentralen Teil Wiens setzt die Bepflanzung auf eine elegante Kombination aus Rot und Weiß. Die strahlend weißen Blüten der Tulpe „Darwin-Hybrid Hakkun“ treffen hier auf die roten Blüten der Tulpe „Triumph Ronaldo“ und schaffen ein besonders harmonisches, kontrastreiches Bild. Abgerundet wird das Arrangement durch Stiefmütterchen der Sorten „Viola cornuta Twix 'Rose with Eye'“, „Viola cornuta Twix 'White Rose Wing'“, „Viola cornuta Twix 'Raspberry'“ und „Viola cornuta Twix 'White'“. Ihre Blüten in Dunkelrosa, Hellviolett, Violett und Weiß verleihen den Blumenbeeten eine verspielte und zugleich elegante Note.

Frühlingserwachen in den Wiener Stadtgärten: Magnolien, Kirschblüten und japanische Gartenkunst

Die ersten sprießenden Knospen bringen Farbe in die Stadt und lassen erahnen, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Ein besonderer Blickfang ist etwa die prachtvolle Magnolie vor der Stadtgartendirektion, die mit ihren großen rosa-weißen Blüten jedes Frühjahr zahlreiche Blicke auf sich zieht und zu den ersten eindrucksvollen Frühlingsboten der Stadt zählt.

Auch die Kirschblüte verwandelt viele Wiener Parks derzeit in ein zartes rosa-weißes Blütenmeer. Je nach Witterung erreicht sie meist zwischen Ende März und Mitte April ihren Höhepunkt. Besonders schön lässt sich dieses Naturschauspiel etwa im Stadtpark (1. und 3. Bezirk), im Donaupark (22. Bezirk), im Herderpark (11. Bezirk) oder im Kurpark Oberlaa (10. Bezirk) erleben.

Ein besonderes Highlight ist zudem der japanisch inspirierte Setagayapark im 19. Bezirk. Der Park ist das ganze Jahr über einen Besuch wert, entfaltet jedoch im Frühling mit seiner Blütenpracht und der ruhigen Atmosphäre eine ganz besondere Stimmung und lädt dazu ein, den Frühling mitten in Wien bewusst zu genießen.

Frühlingsblüte und Osterfreude in den Blumengärten Hirschstetten

Mit dem Frühling verwandeln sich auch die Blumengärten Hirschstetten in ein farbenprächtiges Blütenmeer. Mehr als 72.000 Frühlingsblumen, darunter tausende Tulpen und Stiefmütterchen, setzen eindrucksvolle Akzente und machen die Anlage zu einem beliebten Ort für Spaziergänge und entspannte Stunden im Grünen.

Zusätzlich zu den farbenfrohen Frühlingsblumen in den Blumenbeeten gibt es noch viele weitere frühlingshafte Highlights. Passend zur blühenden Jahreszeit laden die Wiener Stadtgärten auch heuer wieder zur Osterzeit in den Blumengärten Hirschstetten ein. Von 26. bis 29. März sowie von 2. bis 6. April 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, erwartet die Gäste in der festlich geschmückten Gartenanlage ein stimmungsvoller Ostermarkt des Kulturvereins Donaustadt, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und kreative Mitmach-Stationen – etwa das Topfen von Sommerblumen. Darüber hinaus werden Führungen sowie gärtnerische Beratungen angeboten. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/freizeit/blumengaerten-hirschstetten-ostern

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)