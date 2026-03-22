Marchetti: „Niedrigste Asylzahlen seit über zehn Jahren gute Nachrichten für Österreich“

Wien (OTS) -

„Die niedrigsten Asylzahlen seit über zehn Jahren sind gute Nachrichten für Österreich. Durch die konsequente Reduktion der Asylzahlen durch die Maßnahmen unseres Innenministers werden kritische Systeme im Bildungs-, Sozial- und Integrationsbereich schrittweise entlastet. Gerade das Aussetzen des Familiennachzugs leistet hier einen unverzichtbaren Beitrag. Auch der engmaschige Grenzschutz ist ein voller Erfolg – die Zahl der illegalen Aufgriffe konnte seit Jahresanfang 2023 um sensationelle 97 Prozent gesenkt werden“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, erfreut auf die Februar-Asylstatistik.

„Gleichzeitig kann die geringste Zahl an Asylwerbern in der Grundversorgung seit über 20 Jahren verzeichnet werden. Zudem konnten allein im Februar 2270 Abschiebungen durchgeführt und 2/3 aller Asylanträge negativ entschieden werden. Zusammenfassend zeichnet die Februar-Asylstatistik ein eindeutiges Bild: Durch die federführend von Innenminister Gerhard Karner umgesetzten Maßnahmen konnte eine erfolgreiche Asylwende herbeigeführt werden. Die Fortsetzung dieser erfolgreichen Politik durch unseren Innenminister drängt die illegale Migration nach Österreich immer weiter gegen Null“, so Marchetti weiter, der abschließend festhält: „Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf die Volkspartei verlassen. Die Asylwende ist da und die erfolgreichen Maßnahmen der Volkspartei werden auch weiterhin dafür sorgen, dass Österreich jeden Tag ein Stück sicherer wird.“