  • 22.03.2026, 08:53:02
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REMINDER: AVISO: Österreich Vorreiter bei Fingerabdruckscan über das Handy

Einführungsbetrieb gestartet – Österreich weltweit führend bei Abgleich von Fingerabdrücken per Handykamera – bereits polizeiliche Fahndungserfolge bei Kontrollen in Wien

Wien (OTS) - 

Bei einem Lokalaugenschein präsentiert das Bundeskriminalamt am Montag erstmals eine neue BioCapture-Technologie, dank der die Polizei künftig rasch und unkompliziert via Handy Fingerabdrücke scannen und mit der Datenbank abgleichen können.

Gezeigt wird, wie Fingerabdrücke direkt vor Ort gescannt und binnen weniger Minuten mit bestehenden Datenbanken abgeglichen werden können – eine österreichische Innovation, die den Polizeialltag schneller und effizienter macht. Die Fahndung nach Straftätern wird dadurch noch effizienter.

An dem Lokalaugenschein werden Innenminister Gerhard Karner, der Direktor des Bundeskriminalamts Andreas Holzer sowie Helmut Leopold vom Austrian Institute Of Technology (AIT) teilnehmen.

Wann: 23. März 2026, 10 Uhr

Ort: Berggasse 41, 1090 Wien

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme am Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/a4mscm89

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

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