Die Oster-Highlights in ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat sowie auf ORF ON und ORF KIDS

Wien (OTS) -

Ein umfangreiches Angebot der ORF-Religionsabteilung, Neues vom österreichischen Film, internationale Kinopremieren, kulturelle und traditionelle Highlights, beliebte Formate, Dokus und beste Unterhaltung für Kids: So bunt wie das Osternest präsentiert sich das Programm von Samstag, dem 28. März, bis inkl. Ostermontag, dem 6. April 2026, in ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat sowie auf ORF ON und ORF KIDS.

Die Programmhighlights im Detail

Ostern in ORF 1

In der ORF/ARTE-Verfilmung seines neuen, nunmehr dritten „Stinatz Krimis“ ist Thomas Stipsits erneut als unkonventioneller Inspektor Sifkovits im ORF-Ermittlungseinsatz. Gemütliche Familienzeit ist ihm beim Heimatbesuch nicht vergönnt, denn im sonst so beschaulichen Südburgenland macht das Verbrechen auch vor der Osterzeit nicht Halt. Denn statt Palmkatzerln und Schokohasen wartet ein „Eierkratz-Komplott“ (30. März, 20.15 Uhr). Ab auf die Alm geht es für Melissa Naschenweng in der neuen ORF-Romanze „Herzklang – Zurück zu mir“ (4. April, 20.15 Uhr): In ihrer ersten Hauptrolle ist Naschenweng als Schlagersängerin Melanie zu sehen, die es, um aus ihrem Alltag zu entkommen, in ihre Kärntner Heimat und auf die Almwirtschaft ihrer Großmutter zieht, wo u. a. ein Nationalpark-Ranger aus der Gegend auf sie wartet.

Til Schweiger und Michael Maertens sind im Remake der gleichnamigen Tragikomödie „Das Beste kommt noch!“ (3. April, 20.15 Uhr) zu sehen: Ein Missverständnis lässt Felix glauben, dass sein bester Freund Arthur todkrank ist. Ohne zu ahnen, dass die Diagnose eigentlich ihn betrifft, will er mit ihm die verbleibende Zeit genießen. Hochkarätig besetzt ist auch das Familiendrama „Lass ihn gehen“ (5. April, 22.15 Uhr): Nach dem Tod ihres Sohnes kümmern sich die Eltern (Kevin Costner und Diane Lane) liebevoll um ihre Schwiegertochter und ihren Enkel. Als diese heiratet und mit ihrem Mann nach North Carolina zieht, entpuppt sich dessen Familie jedoch als gewaltbereit. Die 18-jährige June (Storm Reid) macht sich im Social-Media-Thriller „Missing“ (5. April, 0.00 Uhr) online auf die Suche nach ihrer vermissten Mutter. Andy García ist „Der Vater der Braut“ (6. April, 20.15 Uhr) und nicht begeistert, dass seine Tochter einen völlig unbekannten Mann heiraten und mit ihm nach Mexiko auswandern will. Mit „Love Again – Zweite Chance für die Liebe“ (6. April, 22.05 Uhr) folgt ebenfalls ein Remake: Basierend auf dem Roman „SMS für Dich“ schickt Mira SMS-Nachrichten an die Handynummer ihres verstorbenen Verlobten – und findet eine neue Liebe.

Ostern für Kids in ORF 1, auf kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App

Pumuckl sorgt im ORF-Osterprogramm wieder für gehörigen Schabernack: In sechs „Neuen Geschichten vom Pumuckl“ (6. April, ab 7.00 Uhr bzw. nachmittags ab 16.45 Uhr) treibt der rothaarige Kobold jede Menge Unfug – mit einem sprechenden Schreibtisch, einem Jojo und einem Heinzelmännchen. Und dann geht Pumuckl auch noch verloren! Ein knallbuntes Filmspektakel wartet auf das jüngste Publikum mit „Der Super Mario Bros. Film“ (6. April, 13.40 Uhr). Computer-Spiel-Ikone Super Mario muss die magische Welt von Prinzessin Peach vor dem bösen Schildkröten-König Bowser retten und hat dabei die aberwitzigsten Prüfungen zu bestehen. „Garfield“ (5. April, 14.40 Uhr) erlebt „Eine Extra Portion Abenteuer“: Er wird gemeinsam mit Odie entführt und trifft dabei auf seinen verschollenen Vater. Für beste Unterhaltung rund um das Osterfest sorgen auch das „Galapagos X“-Team mit der neuen Folge „Hasen am falschen Ort“ (29. März, 6.35 Uhr) sowie die Dacapos von „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“ (5. April, 8.40 Uhr) und „Bibi und Tina – Das Osterfeuer“ (6. April, 6.00 Uhr).

Für das jüngste Publikum dreht sich im österlichen Programm in der neuen Oster-Lane zum Streamen auf https://kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App in Serien und Filmen (u. a. „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“) vieles um Hasen, Ostereier und mehr – von „Dora“, Kiwi“, „Vegesaurier“, „Tierärztin Vida“ oder „Arthur und die Freunde der Tafelrunde“ bis zu „Servus Kasperl“, „BOX“ und „Mini Spezial“ mit Geschichten und Tipps zum Osterfest.

Ostern in ORF 2

Zu den diesjährigen Osterfeiertagen bietet die ORF-Religionsabteilung ein umfangreiches Programmangebot: In der Karwoche stehen u. a. die Live-Übertragungen des Katholischen Palmsonntagsgottesdiensts aus der Pfarrkirche Berg im Drautal (29. März, 9.30 Uhr), des Evangelischen Karfreitagsgottesdiensts aus der evangelischen Kirche in Mödling (3. April, 10.05 Uhr), der „Österlichen Segensfeier – Gemeinsam Osterspeisen segnen“ aus der Wallfahrtskirche Maria Straßengel am Karsamstag (4. April, 13.15 Uhr) sowie am Ostersonntag des Katholischen Ostergottesdiensts aus Rom und der Osteransprache des Papstes mit dem päpstlichen Ostersegen „urbi et orbi“ (5. April, ab 9.55 Uhr) auf dem Programm.

Eine „kulturMATINEE“ am Ostersonntag begleitet das Publikum zunächst mit der Dokumentation „,Oster-Reich‘ – Osterbräuche in Österreich“ (5. April, 9.05 Uhr) in den Feiertag und stellt darin heimische Traditionen wie die Speiseweihe, das Osterfeuer oder auch das Binden von Palmbuschen vor. Am Ostermontag geht es im ORF-Kulturvormittag um „Ostereier – Fantastisch, bunt und voller Magie“ (6. April, 9.05 Uhr): Im Fokus des Films stehen verschiedene Techniken des Ostereier-Schmückens- und -Verzierens in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Rumänien.

Weitere kulturhistorisch spannende Einblicke bietet bereits in der Karwoche die neue „kulturMONTAG“-Dokumentation „Wachgeküsst: die Villa Beer“ (30. März, 23.15 Uhr): Rudolf Klingohr erzählt in der Hochglanzproduktion von der akribischen Restaurierung der erst am 8. März wiedereröffneten, von Josef Frank und Oskar Wlach errichteten Wiener Architekturikone, von ihrer wechselhaften, oft dramatischen Geschichte und ihren illustren Bewohnerinnen und Bewohnern.

Vor 15 Jahren begab sich Heino Ferch erstmals als Richard Brock auf die „Spuren des Bösen“. In „Sühne“ (29. März, 20.15 Uhr), dem neuen Fall der ORF/ZDF-Krimi-Reihe, ist er zum zehnten Mal als Verhörspezialist im Einsatz, wenn ihn ein vermeintlicher Suizid beschäftigt. „Das Traumschiff“ nimmt Kurs auf „Island“ (5. April, 20.15 Uhr), wo Kapitän Max Parger einen ungewöhnlichen Auftrag erfüllen muss: Im Namen eines verstorbenen Stammgastes soll er in diesem neuen Film der beliebten ORF/ZDF-Reihe zwei ahnungslosen Passagieren ein lange gehütetes Familiengeheimnis offenbaren. „Unvergänglich“ (5. April, 21.55 Uhr, und 6. April, 20.15 Uhr) sind Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl, wenn sie in einem zweiteiligen Fall Abschied vom Münchner „Tatort“ nehmen.

Franz Posch begrüßt zu einer neuen Ausgabe von „Mei liabste Weis“ (28. März, 20.15 Uhr) und erfüllt Musikwünsche live aus Puch bei Weiz in der Steiermark. „So feiern wir Ostern“ (29. März, 16.00 Uhr) widmet sich Bräuchen und Traditionen rund um Pfarren und Kirchen in Kärnten. Außerdem: „Silvia unterwegs im österlichen Innviertel“ (2. April, 14.20 Uhr), ein Wiedersehen mit Maggie Entenfellner „Zurück zur Natur“ (5. April, 13.10 Uhr), wo die „Osterzeit“ gefeiert wird, und „Barbara Karlich unterwegs“ mit ihrem „Besuch beim Osterhasen“ (5. April, 18.05 Uhr). Mit Karl Ploberger geht es in einer neuen Ausgabe „Das Paradies in der Ferne“ (31. März, 20.15 Uhr) zum „Frühlingserwachen an den oberitalienischen Seen“.

Die Doku „So feiern wir Ostern“ (29. März, 16.00 Uhr) hat sich in Kärnten umgesehen, welche Traditionen hier gepflegt werden. Vom Fastentuch in Gurk, meterhohen Palmbuschen in Rennweg zum Ratschen am Gründonnerstag, von der Baumschwamm-Weihe in Ossiach zum nächtlichen Fackeltragen in Gösseling und zur Osterjause und zum Eiersuchen im Gegendtal. Um „Osterbräuche rund um den Bodensee“ (5. April, 17.05 Uhr) geht es in der gleichnamigen Reportage aus Vorarlberg, die eine Reise rund um den Bodensee antritt zu den dort noch so unterschiedlichen Osterbräuchen. Zu sehen sind die Geldbittelwäsch in Bregenz oder auch die faszinierenden und unterschiedlichen Osterbrunnen am schweizerischen und am deutschen Bodenseeufer.

Ostern in ORF III

ORF III überträgt traditionell die katholischen Oster-Feierlichkeiten live. Das Triduum Sacrum kommt diesmal aus der Pfarrkirche Bad Hall in Oberösterreich, beginnend mit der Abendmahlfeier am Gründonnerstag (2. April, 19.00 Uhr) samt dem Ritual der Fußwaschung, gefolgt von der Karfreitagsliturgie (3. April, 19.00 Uhr) in Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu sowie der festlich zelebrierten Auferstehungsfeier als Auftakt zur Osternacht (4. April, 21.05 Uhr) und Höhepunkt des Kirchenjahres. Am Ostermontag überträgt ORF III schließlich einen evangelischen Gottesdienst live aus der Kreuzkirche in Graz (6. April, 10.00 Uhr).

Religiöse Aspekte thematisiert in der Karwoche auch „kreuz & quer nah dran: Das Kreuz mit dem Karfreitag“ (1. April, 9.00 Uhr) über die Bedeutung des Tages für die evangelischen Kirchen und die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Passend dazu zeigt ORF III am Karfreitag in „Erlebnis Bühne Matinee“ die 2025 von Christian Kolonovits und Martin Leutgeb gestaltete Neufassung der traditionellen „Passionsspiele Erl“ (3. April, 9.00 Uhr) als TV-Premiere. Nach der „Schweigeminute“ in Gedenken an die Todesstunde Christi (15.00 Uhr) folgen die szenische Dokumentation „INRI – Warum musste Jesus sterben?“ (15.05 Uhr) sowie „Die Bibel – Rätsel der Geschichte: Das Turiner Grabtuch“ (16.35 Uhr). Anschließend an die Live-Übertragung der Karfreitagsliturgie spricht in „Miteinander – Füreinander“ (20.00 Uhr) Rotraud A. Perner über Glauben, Ostern und moderne Spiritualität.

Nach der Auferstehungsfeier (4. April, 21.05 Uhr) präsentiert ORF III das starbesetzte Monumentalepos „Die Passion Christi“ (23.05 Uhr) aus dem Jahr 2004.

Am Ende der Fastenzeit und zum Auftakt der Karwoche befasst sich „MERYN am Montag“ (30. März, 18.45 Uhr) mit dem Thema „Vegane oder vegetarische Ernährung“, während sich am Gründonnerstag (2. April) mehrere Sendungen der religiösen Bedeutung der Fastenzeit und des Osterfests widmen: in der Reihe „Expeditionen“ die Dokus „Fastenbrauchtum in Österreich“ (9.45 Uhr) und „Reinigung von innen – Fasten in den Religionen“ (10.35 Uhr) sowie in der Programmleiste „Magische Ostern“ die Produktionen „Vom Aschenkreuz zum Osterlicht“ (12.50 Uhr), „Geheimnisse der Karwoche“ (13.15 Uhr) sowie „Osterfeuer und das Geheimnis der Auferstehung“ (13.45 Uhr). Nach der live übertragenen Abendmahlfeier (19.00 Uhr) erzählt in einer weiteren „Miteinander – Füreinander“-Ausgabe (20.00 Uhr) August Ruhs über das Fasten und die Bedeutung von Glauben.

Zum Abschluss des „ORF III Themenmontag“ am 30. März, der sich im Hauptabend mit dem antiken Rom befasst, zeigt ORF III die Produktion „Wie die Bibel heilig wurde – Josef Hader im Heiligen Land“ (22.45 Uhr), in der der Starkabarettist an historisch bedeutsamen Orten der Entstehungsgeschichte der Heiligen Schrift nachgeht.

Das ORF-III-Programm zu Ostern stellt auch österliches Brauchtum und kulinarische Traditionen in den Mittelpunkt. So begibt sich am 1. April die Doku „Pinzen, Fladen, süße Zöpfe – Osterzauber in Europa“ (11.20 Uhr) auf die Suche nach den traditionsreichsten Rezepten quer durch den Kontinent. Im Hauptabend sind nach einem „Kultur Heute erLesen Spezial“ (19.40 Uhr) zwei Doku-Neuproduktionen zu sehen: „Heimat Österreich“ führt „Rund um das Sengsengebirge“ (20.15 Uhr) im oberösterreichischen Traunviertel und „Landleben“ präsentiert mit „Steirische Ostern“ (21.05 Uhr) geballtes Brauchtum und gelebte Volkskultur aus der grünen Mark. Die Sendeleiste „Magische Ostern“ beleuchtet am Gründonnerstag (2. April) Festtagsbräuche „In Kärnten“ (11.55 Uhr) rund um Klagenfurt und Villach und stellt dann in Tirol „Zwischen Gletschereis und Kirschblüten im Sellraintal“ (12.20 Uhr) das örtliche Osterfest vor; am Karfreitag (3. April) geht es um Tiroler Osterbräuche „In Schwaz“ (12.30 Uhr) und „In Lienz“ (12.55 Uhr).

Aus Spaniens Hauptstadt präsentiert bereits am Palmsonntag „Erlebnis Bühne“ (29. März, 20.15 Uhr) „Osterklänge aus Madrid“, wo die junge österreichische Sopranistin Maria Ladurner gemeinsam mit dem österreichischen Barucco Vokalensemble & Orchester unter der Leitung von Heinz Ferlesch u. a. mit Mozarts Requiem und einer Adaption von Bachs Choral „Komm, süßer Tod“ auftritt. Unter dem Motto „Wien grüßt Triest“ kommen auch heuer wieder musikalische Ostergrüße vom Frühlingsfestival der Wiener Symphoniker aus der italienischen Hafenstadt – zu sehen am Ostersonntag (5. April, 20.15 Uhr). Mit der bulgarischen Sopranistin Krassimira Stojanowa und dem italienischen Tenor Francesco Meli bringt Chefdirigent Petr Popelka eine heitere Auswahl mit Fokus auf Giacomo Puccini und Franz Lehár aus dem Theater Politeama Rossetti. Zur Einstimmung gibt es davor die Doku „Triest – Stadt der vielen Namen“ (19.30 Uhr).

Außerdem im ORF-III-Osterprogramm: zwei neue „Land der Berge“-Produktionen in der Reihe „Sprachen der Berge“, die am Gründonnerstag (2. April) „Vom Pongau, Pinzgau und Lungau“ (20.15 Uhr) sowie „Von Walsern, Wäldern und Rheintalern“ (21.05 Uhr) erzählen.

Ostern in 3sat

Für Osterstimmung sorgen in 3sat die Erstausstrahlung der Dokumentation „Ostern in Kärnten – Zwischen Glaube, Brauchtum und Gemeinschaft“ (6. April, 13.05 Uhr) von Franz Gruber sowie Anita Lackenbergers Dokus „Ostereier – Fantastisch, bunt und voller Magie“ (3. April, 19.20 Uhr) über verschiedene Techniken des Ostereier-Schmückens in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Tschechien und Rumänien, „Pinzen, Fladen, süße Zöpfe – Osterzauber in Europa“ (4. April, 10.45 Uhr), „Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“ (4. April, 15.05 Uhr), „Feiern mit Osterbrot und Festtagsbraten – Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest“ (5. April, 13.05 Uhr) und „Die Osterglocken läuten – Von Klostergeheimnissen und kulinarischen Köstlichkeiten“ (6. April, 10.40 Uhr). Außerdem im 3sat-Osterprogramm: „‚Oster-Reich‘ – Osterbräuche in Österreich“ (5. April, 13.50 Uhr) von Marion Flatz-Mäser, „Stephansdom: Menschen, Zeichen, Wunder“ (6. April, 9.10 Uhr) von Manfred Corrine, „Glocken – Klang zwischen Himmel und Erde“ (6. April, 9.55 Uhr) von Helge Reindl und „Osterbräuche rund um den Bodensee“ (6. April, 12.10 Uhr) von Ines Hergovits-Gasser.

Ostern auf ORF ON

ORF ON präsentiert die Lane „Fröhliche Ostern mit Stipsits“ mit den Stinatz-Krimis und weiteren Film-Highlights von und mit Thomas Stipsits sowie eine Lane rund um Kulinarisches zu Ostern.

Alle Sendungen sind als Live-Stream und bei vorhandenen Rechten als Video-on-Demand auf ORF ON verfügbar.