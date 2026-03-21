  • 21.03.2026, 22:39:32
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FPÖ-Landbauer: „Echte Spritpreis-Entlastung jetzt, Schluss mit Herumgemurkse“

Nur Kickl-Plan bringt spürbare Ersparnis an der Zapfsäule

Sankt Pölten (OTS) - 

„Mit der Halbierung der Mineralölsteuer und der Streichung der CO₂-Strafsteuer würde sich jeder Autofahrer sofort rund 40 Cent pro Liter Treibstoff an der Zapfsäule ersparen. Das nenne ich echte Entlastung und kein Herumgemurkse mit 10 Cent Vielleicht-Ersparnis à la Verlierer-Ampel“, lobt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer den vorgestellten Spritpreis-Plan der FPÖ und mahnt die unfähige Bundesregierung.

„Die nö. Landsleute, unsere Familien und unsere fleißigen Pendler dürfen nicht weiterhin Melkkühe der Nation sein; sie brauchen sofort eine spürbare Entlastung an der Tankstelle“, stellt Udo Landbauer klar.

„Leider hat diese Verliererampel bereits oft bewiesen, dass sie es nicht besser kann, ihr die Landsleute egal sind und unser Steuergeld lieber für Selbstinszenierung, linke NGOs oder die Selenskyj-Kriegskasse zum Fenster rauswirft“, schließt Landbauer.

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