- 21.03.2026, 18:00:32
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FPÖ: Download-Link der Rede von Herbert Kickl im Rahmen der CPAC 2026 in Budapest
Der Mitschnitt der heutigen Rede von FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl im Rahmen der CPAC kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://www.transfernow.net/dl/202603219S0uHUnO
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über die CPAC gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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