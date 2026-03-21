FPÖ: Download-Link der Rede von Herbert Kickl im Rahmen der CPAC 2026 in Budapest

Wien (OTS) -

Der Mitschnitt der heutigen Rede von FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl im Rahmen der CPAC kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

https://www.transfernow.net/dl/202603219S0uHUnO

Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über die CPAC gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.