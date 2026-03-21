FPÖ-Fiedler: „Gesunde Jugend für gesundes Land – Freiheitliche Eisschwimmtour 2026 im Höllental“

Bezirk Neunkirchen (OTS) -

Zum Finale demonstrierte die blaue Familie noch einmal wahre Geschlossenheit und Stärke: Bei guten Bedingungen (7 Grad Außentemperatur und 4 Grad Wassertemperatur, Anm.) begrüßten am Samstag, 21. März 2026, FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsführer LAbg. Helmut Fiedler und der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Niederösterreich, Michael Sommer, rund 50 Besucher zum fünften und letzten Termin der Eisschwimmtour 2026: diesmal im Höllental (Bezirk Neunkirchen). Mit Entschlossenheit, Selbstdisziplin und Teamgeist meisterten 30 Schwimmer erfolgreich den Sprung ins kalte Wasser – kein Wunder, stand der Sprung in die vier Grad „warme" Schwarza unter dem Support von Apnoetauch-Nationalrekordhalter Eugen Göttling.

„Für uns Freiheitliche ist diese Eisbadetour ein klares Symbol dafür, dass Mut, Durchhaltevermögen und innere Stärke notwendig sind, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Die Teilnehmer haben heute eindrucksvoll bewiesen, dass sie genau diese Eigenschaften mitbringen“, betonte LAbg. Helmut Fiedler. Als sichtbares Zeichen des Erfolgs überreichte Sportsmann Fiedler allen Eishelden einen blauen Saunahut.

Auch der Landesobmann der Freiheitlichen Jugend Niederösterreich, Michael Sommer, unterstrich die Bedeutung der Aktion: „Stärke zeigen, schwierige Umstände meistern und Verantwortung für die eigene Zukunft übernehmen – das gilt beim Eisbaden genauso wie in der Politik. Unsere Jugend hat heute bewiesen, dass sie bereit ist, mit Überzeugung und voller Kraft voranzugehen. Gemeinsam gestalten wir eine erfolgreiche Zukunft“, meinte Sommer.

Alle fünf Stationen der Eisschwimmtour – Korneuburg, Blindenmarkt (Bezirk Melk), St. Pölten, Wr. Neudorf (Bezirk Mödling) und vor allem das Finale im Höllental – waren gut bis sehr gut besucht. „Die Freiheitliche Familie zeigte Geschlossenheit und gesunde Härte“, schmunzelten Fiedler und Sommer zufrieden beim Ziehen der Bilanz.