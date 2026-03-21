- 21.03.2026, 12:30:33
- /
- OTS0016
EILT AVISO: Morgen 16 Uhr „Tanken zu FPÖ-Preisen“ mit Nepp und Schnedlitz in Wien Ottakring
Die FPÖ-Wien lädt die Damen und Herren der Medien herzlich zu einer Tank-Aktion ein.
Unter dem Motto „Spritpreise runter“ haben die Autofahrer zwei Stunden lang die Möglichkeit, zu vergünstigten „FPÖ-Preisen“ zu tanken.
Teilnehmer:
FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp
FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz
FPÖ-Wien Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss
Sonntag, 22. März 2026, 16:00–18:00 Uhr
Brunnentankstelle, Brunnengasse 4, 1160 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Freiheitliche Partei Wien
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WFL