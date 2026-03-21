  • 21.03.2026, 12:30:33
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EILT AVISO: Morgen 16 Uhr „Tanken zu FPÖ-Preisen“ mit Nepp und Schnedlitz in Wien Ottakring

Wien (OTS) - 

Die FPÖ-Wien lädt die Damen und Herren der Medien herzlich zu einer Tank-Aktion ein.

Unter dem Motto „Spritpreise runter“ haben die Autofahrer zwei Stunden lang die Möglichkeit, zu vergünstigten „FPÖ-Preisen“ zu tanken.

Teilnehmer:

FPÖ-Wien Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp

FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz

FPÖ-Wien Klubobmann LAbg. Maximilian Krauss

Sonntag, 22. März 2026, 16:00–18:00 Uhr

Brunnentankstelle, Brunnengasse 4, 1160 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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