AVISO: Gedenken für die verstorbenen Bauarbeiter im 9. Bezirk

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 21. März 2026, findet um 17:00 Uhr am Bauernfeldplatz im 9. Wiener Gemeindebezirk (Alsergrund) ein öffentliches Gedenken für die vier verstorbenen Bauarbeiter statt, die bei einem tragischen Unfall auf einer Baustelle in der Porzellangasse ums Leben gekommen sind.

Im Rahmen der Veranstaltung werden sprechen:

Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund

Christian Ringseis, Landesgeschäftsführer Gewerkschaft Bau-Holz

Stefan Fleischner-Janits, Pfarrer der Evangelischen Messiaskapelle Alsergrund

Katharina Payk, Evangelische Hochschulpfarrerin am Alsergrund

Die Bevölkerung sowie Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

Details zur Veranstaltung:

Datum: Samstag, 21. März 2026

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Bauernfeldplatz, 1090 Wien