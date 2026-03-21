- 21.03.2026, 12:00:03
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- OTS0015
AVISO: Gedenken für die verstorbenen Bauarbeiter im 9. Bezirk
Am Samstag, den 21. März 2026, findet um 17:00 Uhr am Bauernfeldplatz im 9. Wiener Gemeindebezirk (Alsergrund) ein öffentliches Gedenken für die vier verstorbenen Bauarbeiter statt, die bei einem tragischen Unfall auf einer Baustelle in der Porzellangasse ums Leben gekommen sind.
Im Rahmen der Veranstaltung werden sprechen:
- Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund
- Christian Ringseis, Landesgeschäftsführer Gewerkschaft Bau-Holz
- Stefan Fleischner-Janits, Pfarrer der Evangelischen Messiaskapelle Alsergrund
- Katharina Payk, Evangelische Hochschulpfarrerin am Alsergrund
Die Bevölkerung sowie Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.
Details zur Veranstaltung:
Datum: Samstag, 21. März 2026
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Bauernfeldplatz, 1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Isabella Kubicek
Büroleiterin Bezirksvorstehung Alsergrund
Telefon: 0676 8118 09114
E-Mail: [email protected]
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