Kompetente Beratung fürs Sanieren: Kursstart am 5. Mai

Wien (OTS) -

Egal ob neu gebaut oder saniert wird, beim Pläneschmieden spielt die Beratung eine große Rolle. Energieberater*innen unterstützen dabei, das Zuhause energieeffizient zu machen. Sie erhalten das Know-how dafür in der Energieberater*innen-Ausbildung. Der nächste Grundkurs findet im Mai 2026 statt, es sind noch Plätze frei. Rasches Anmelden sichert einen Platz und bei der Anmeldung bis 1. April auch 100 Euro Ermäßigung. Informationen bietet DIE UMWELTBERATUNG an ihrer Hotline unter 01 803 32 32.

Der Ausstieg aus den fossilen Energiequellen und das energieeffiziente Bauen und Sanieren werfen bei den Betroffenen viele Fragen auf - gute Beratung ist gefragt und dazu braucht es eine fundierte Ausbildung. „Von technischen Grundlagen im Grundkurs bis zu begleiteten Beratungsgesprächen im Fortgeschrittenenkurs bietet die Energieberater*innen-Ausbildung den Teilnehmenden das Know-how, das sie für Beratungen brauchen“, sagt Claus Hollweck, Energieexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

Wer nimmt teil und was wir gelehrt?

An den Kursen nehmen Bankberater*innen und Techniker*innen genauso teil wie Menschen, die in der Immobilienbranche oder in der Verwaltung tätig sind. Im Grundkurs erfahren die Teilnehmenden die Zusammenhänge zwischen Energie und Klimaschutz und lernen das kleine 1 x 1 der Sanierung. Es werden Dämmstoffe, Fenster und Baukonstruktionen besprochen. Heizsysteme, Warmwassertechnik und Stromverbrauch sind ebenfalls Thema. Auch erneuerbare Energie ist ein wichtiger Schwerpunkt der Ausbildung. Eine Exkursion zu einem Best-Practice-Beispiel zeigt, wie Energieeffizienz geht.

Beratungsthemen

Die Energieberater*innen-Ausbildung bereitet die Teilnehmenden auf Beratungsgespräche vor. Häufige Beratungsthemen sind die Alternativen zur Gasheizung – es wird zum Beispiel geklärt, ob ein Fernwärmeanschluss möglich ist oder eine Wärmepumpe installiert werden kann. Auch Lüftungsanlagen und erneuerbare Energien sind oft Thema. Die Berater*innen erklären den Kund*innen auch, warum vor einem Heizungstausch gute Dämmung notwendig ist.

Grundkurs für Anfänger*innen

Der nächste Grundkurs findet vom 5. bis zum 26. Mai 2026 in Wien statt. Die 6 Kurstage umfassen 50 Lehreinheiten und abschließend eine kommissionelle, schriftliche Prüfung. Der Lehrgang ist mit 5 ECTS (wba) von der Weiterbildungsakademie Österreich akkreditiert.

Der Kurs kostet 1.190 Euro, bei Anmeldung bis zum 1. April (kein Scherz!) nur 1.090 Euro.

Finanzelle Unterstützung für die Teilnahme

Gefördert wird der Grundkurs beispielsweise durch die Förderschiene "Bildungskonto für Digitalisierung und Klimaschutz" des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds - waff. Auch der AK-Bildungsgutschein kann eingelöst werden.

Information

Der nächste Grundkurs startet am 5. Mai 2026. DIE UMWELTBERATUNG informiert dazu an ihrer Hotline 01 803 32 32, [email protected] und auf www.umweltberatung.at/energieberaterin-werden

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.