Bis zu 447.000 mit Palfrader, Ofczarek, Hofstätter, Proll und Co in erstem Teil in ORF 1 zurück in „Braunschlag 1986“

Wien (OTS) -

Vor 14 Jahren wurde „Braunschlag“ im ORF zum Kult, gestern, am Freitag, dem 20. März 2026, kehrten Robert Palfrader, Maria Hofstätter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll, Manuel Rubey, Sabrina Reiter, Christopher Schärf, Simon Schwarz, Raimund Wallisch, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Stefanie Reinsperger, Erol Nowak, Inge Maux, David Wurawa und Neuzugang Nora Waldstätten um 20.15 Uhr zurück in die gebeutelte TV-Gemeinde – und bis zu 447.000 wollten sich das nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt waren 415.000 (vorläufige Gewichtung) bei 18 Prozent Marktanteil (12+) dabei, als im ersten Part von Regisseur und Drehbuchautor David Schalkos zweiteiligem Special per Verordnung kurzerhand „Braunschlag 1986“ ausgerufen wurde. Auch die jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 waren bei Comeback des ORF-Serienhits mit dabei, wie Marktanteile von 22 bzw. 19 Prozent zeigen. Teil zwei steht heute, am Samstag, dem 21. März, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Weitere Informationen zum Inhalt sind unter presse.ORF.at abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ‚Braunschlag‘-Kult hält an! 14 Jahre nach dem Original begeistert die legendäre TV-Ortschaft noch immer. Unsere Freude über die Rückkehr der kuriosen Charaktere und ihres einzigartigen Schmähs ist umso größer, weil wir sehen, dass die Zuschauer:innen sich auf dieser Zeitreise ins Jahr 1986 köstlich unterhalten. Heute Abend geht’s weiter!“

„Braunschlag 1986“ ist eine Produktion von Superfilm in Koproduktion mit dem ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, FISA+ und Land Niederösterreich.

„Braunschlag“ und „Braunschlag 1986“ auf ORF ON streamen

Auf ORF ON können bereits beide Teile von „Braunschlag 1986“ gestreamt werden, wo auch die erste Staffel zum Wiedersehen zur Verfügung steht. Für Fans physischer Medien ist die erste Saison außerdem weiterhin als DVD-Box unter https://shop.ORF.at erhältlich.