Gemma Zukunft: Die beliebten Wien-Touren starten im April in die neue Saison

Wien (OTS) -

Es ist wieder so weit! Bereits zum fünften Mal können Wiener*innen bei geführten Spaziergängen und Radtouren ihre Stadt neu entdecken. Von April bis Ende Oktober 2026 steht ein vielseitiges Angebot zu den breit gefächerten Themen der Wiener Stadtentwicklung auf dem Programm. Zu den diesjährigen Highlights zählen die 12-Stunden-Tour durch ganz Wien mit dem Start morgens am Naschmarkt und dem Ende spät abends in Simmering oder auch die Führung durch das faszinierende Jugendstilensemble des Otto Wagner Areals, das in den kommenden Jahren eine Transformation vollziehen wird. Im Angebot sind selbstverständlich die Gemma-Zukunft-Klassiker-Touren über die Wandlung und Entwicklung der Stadt egal ob im Umfeld des Naschmarkts mit dem neuen Naschpark oder auf der Thaliastraße, ob auf dem neuen Radhighway entlang der Wagramer Straße oder der Fahrradstraße Argentinierstraße bis hin zum Favoritner Supergrätzl oder dem klimafitten Hippviertel am Rand des Brunnenmarkts. Aufgrund der hohen Nachfrage sind auch einige Evergreens aus den Vorjahren im Kalender zu finden, wie die Logistik-Tour durch den Wiener Hafen, ein Spaziergang durchs Kabelwerk oder ein Besuch der Biotope City.

„Die Gemma-Zukunft-Touren erfreuen sich großer Beliebtheit. Wir hatten letztes Jahr mit 2.000 Anmeldungen so viele Teilnehmer*innen wie noch nie und von Jahr zu Jahr kommen mehr Interessierte dazu. Diese Touren sind Abenteuerreisen durch die eigene Stadt und bei einem Angebot von über 120 unterschiedlichen Terminen ist das ein wirklich abwechslungsreiches Programm. Mein Dank gilt den Mitarbeiter*innen und Expert*innen der MA 18 Stadtentwicklung, die Jahr für Jahr ein großartiges, kostenloses Angebot auf die Beine stellen“, sagt Ulli Sima die zuständige Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke.

Die Touren werden von den Mitarbeiter*innen des Magistrats gemeinsam mit externen Expert*innen nicht nur zusammengestellt, sondern auch geführt. Die Spaziergänge dauern im Schnitt circa eineinhalb Stunden, in denen ausreichend Zeit für Fragen und Antworten bleibt.

„Gemma Zukunft“ ist Planung zum Anfassen: Die Touren machen die Ziele der Stadt erlebbar. Vor Ort lässt sich zeigen, wie Klimaanpassung oder der Mobilitätswandel konkret wirken, Fragen können gestellt und gemeinsam diskutiert werden. So haben alle Zugang zur Wiener Vision einer lebenswerten Stadt und wissen, wie sich ihre Stadt weiterentwickelt“, meint Clemens Horak, Leiter der Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Touren für alle Sinne

Mit den Spaziergängen und Radtouren erfüllt Gemma Zukunft auch eines der Ziele der Wiener Stadtplanung: Die Förderung der aktiven Mobilität. Zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein, ist jedoch nicht nur gut für die eigene Gesundheit – man erlebt auch mehr. Die Stimmung eines Ortes, Architektur oder alltägliche Details kann nur entdecken, wer im Schritttempo unterwegs ist. Die Touren werden so zum Erlebnis für alle Sinne und decken alle Bereiche der Planung ab, ganz gleich ob Logistik in der Stadt, Verkehrsplanung oder Anpassung an den Klimawandel. Bei den Gemma Zukunft erhalten Teilnehmer*innen einzigartige Einblicke in die Arbeit der Wiener Stadtentwicklung. Dabei ist es egal, ob „Stadtplanung“ für die Teilnehmenden ein Fremdwort ist oder ob sie bereits Expert*innen auf diesem Gebiet sind.

Anmeldung für die ersten Touren ab Mittwoch, 18.03.2026

Nach einem Teilnehmer*innenrekord von über 2.000 Anmeldungen im vergangenen Jahr startet die neue Saison Anfang April. Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl gilt first come first served, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Im Drei-Wochen-Rhythmus werden neue Spaziergänge online zum Buchen freigeschalten - regelmäßig vorbeischauen lohnt sich also!

Der Link zum Tour-Glück:

Alle Informationen finden Sie hier: ticket.wien.gv.at/M18/gemma-zukunft/ und auch bei der Mobilitätsagentur: www.wienzufuss.at/gemma-zukunft/

Für regelmäßige Updates empfiehlt sich der Gemma Zukunft-Newsletter: https://www.wien.gv.at/newsletter/gemmazukunft/

Kleiner Auszug der Highlights

Ganz Wien an einem Tag: 11. April 2026, 8:00 Uhr

Fast schon eine Tradition ist die „Ganz Wien“-Tour unter Leitung von Eugene Quinn, die auch heuer den Beginn der Saison 2026 markiert. Am Morgen des 11.4. startet der Spaziergang am Wiener Naschmarkt, das Ende liegt 12 Stunden und circa 45.000 Schritte später in Simmering. Muskelkater am Folgetag inklusive.

Otto Wagner Areal – Zukunft, OWA Hallo! 23.4., 16:00 Uhr

Vor fast 120 Jahren hat Otto Wagner ein faszinierendes Ensemble auf der Baumgartner Höhe entworfen. Nach mehr als einem Jahrhundert klinischer Nutzung führt die Stadt Wien das Areal jetzt in eine neue Zukunft. Bei dieser Tour erfahren Sie mehr über den Umbau, die zukünftigen Nutzungen und welche Rolle Geothermie dabei spielt.

Auf der Überholspur: Radtour zu Projekt-Highlights im Westen Wiens: 28.4., 16:00 Uhr

Gemeinsam und natürlich auf dem Radl werden Projekt-Highlights aus der Wiener Radwegoffensive in den westlichen Bezirken erkundet. Von Bestandsverbesserungen (Unterführungen bzw. Kreuzungssituationen) und Lückenschlüssen über komplett neue Infrastrukturen (Zwei-/Einrichtungsradwege und Fahrradstraßen) gibt es entlang der Route viele Highlights zu erfahren.

Von Gender Planning zur Caring City im Sonnwendviertel: 12.5., 17:00 Uhr

20 Jahre nach Beginn der Planungen ist das Sonnwendviertel fertig gebaut und besiedelt. Was wurde in Bezug auf Gender Planning geplant und wie wurde es umgesetzt? Welche Maßnahmen braucht es, um in der direkten Bahnhofsumgebung für Wohn- und Lebensqualität und Sicherheit zu sorgen im Sinne einer Caring City?

On Tour mit der Baupolizei: 20. Mai 2026, 16 Uhr

Bewilligen und Überwachen – das sind zwei Kernkompetenzen der Wiener Baupolizei (MA 37). Als Bürger*innen haben Sie hier die Möglichkeit, einen praxisnahen Einblick in die Arbeit der Baupolizei zu bekommen. Ein erfahrener Werkmeister der Bauinspektion zeigt anhand der Häuser, die uns am Weg begegnen, worauf er in der Bestandsüberwachung achtet.

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/