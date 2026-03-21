  • 21.03.2026, 07:50:02
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Lotto: Frühlings-Jackpot mit 1,3 Millionen Euro am Sonntag

Solo-Joker nach Jackpot in Salzburg mit 344.000 Euro

Wien (OTS) - 

Die Bonus Ziehung am vergangenen Freitag brachte keinen Sechser, und somit startet Lotto „6 aus 45“ mit einem Jackpot in den Frühling. Am kommenden Sonntag geht es damit um zumindest 1,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich zwei Spielteilnehmer:innen über jeweils rund 35.500 Euro freuen. Ein Gewinn wurde per Normalschein in Niederösterreich erzielt, einer per Quicktipp in Wien.

Darüber hinaus wurde unter allen mitspielenden Tipps wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost, und dieser Bonus geht an ein:e win2day-Spielteilnehmer:in.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist am Freitag ein Sechser ausgeblieben. Damit kamen die 52 Gewinner:innen eines Fünfers wieder in den Genuss einer höheren Quote. Auf sie wurde die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt, und somit gewann jede:r rund 3.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker stand ein Jackpot auf dem Spiel, und der wurde einmal geknackt. Einzig ein:e Salzburger:in hatte die richtige Joker Zahl auf dem Wettschein stehen, und das angekreuzte „Ja“ war somit mehr als 344.000 Euro wert.

Die Ziehung am kommenden Sonntag moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 20. März 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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Österreichische Lotterien GmbH
Mag. Günter Engelhart
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