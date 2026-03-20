NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner wiedergewählt

St. Pölten (OTS) -

Im Leopoldsaal im NÖ Landhaus wurde heute, Freitag, Dietmar Fahrafellner in seiner Funktion als Landesfeuerwehrkommandant bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter Martin Boyer. Im Zuge der Angelobung des Landesfeuerwehrkommandanten, seines Stellvertreters und der Bezirksfeuerwehrkommandanten gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Fahrafellner zur Wiederwahl: „Dieses eindeutige Vertrauen ist die schönste Bestätigung für deinen Einsatz und ein kräftiges Zeichen für Stabilität und Kontinuität.“ Die letzten Jahre seien für die Feuerwehren sehr herausfordernd gewesen, so Mikl-Leitner: „Unzählige Brandeinsätze, der Waldbrand im Raxgebiet, Jahrhundert-Hochwasser 2024. Gerade in dieser Zeit hat sich deutlich gezeigt: Unsere Feuerwehr ist stark, professionell und zukunftsfit aufgestellt.“ Besonders die Hochwasser-Katastrophe habe das ganze Land gefordert, aber „gezeigt, dass der Zusammenhalt stärker ist als jede Naturkatastrophe.“

Es sei Aufgabe des Landes Niederösterreich, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Feuerwehren zu schaffen: „Wir investieren gezielt in modernes Rüstzeug und starke Infrastruktur“, betonte die Landeshauptfrau. „Die Feuerwehren sind mehr als eine Einsatzorganisation, sie sind Teil unserer Identität, tief in den Dörfern und Gemeinden verwurzelt und Lebensader unserer Sicherheitsfamilie“, dankte Mikl-Leitner allen Kameradinnen und Kameraden des Landes abschließend.

Der für die Feuerwehr zuständige LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte, dass die über 100.000 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr immer da seien, wenn sie gebraucht werden: „Und sie brauchen eine klare und starke Führung und die haben sie jetzt weiter. Dietmar Fahrafellner hat in vielen Ausnahmesituationen seine Führungsstärke, seine Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit bewiesen, seien es Brandeinsätze, Unfälle oder Naturkatastrophen, bei denen ich Schulter an Schulter mit ihm den Führungsstab geleitet habe.“ Pernkopf sei stolz, weiter mit Landesfeuerwehrkommandant Fahrafellner und seiner Mannschaft zu arbeiten: „Die Feuerwehr steht für Sicherheit und gibt Vertrauen. Ich möchte unseren Feuerwehren das Leben leichter machen, damit sie uns das Leben sicherer machen!“

Der wiedergewählte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich erfreut über das klare Votum: „Ich bedanke mich für das große Vertrauen, das mir mit dieser Wiederwahl entgegengebracht wurde. Dieses klare Votum ist für mich nicht nur eine Bestätigung, sondern vor allem ein Auftrag, den erfolgreichen Weg gemeinsam mit unseren Feuerwehren in Niederösterreich konsequent weiterzugehen.“ Für ihn liege die Stärke der Feuerwehr-Organisation „im Zusammenhalt, im Engagement jedes einzelnen Mitglieds und in der Verlässlichkeit, auf die die Bevölkerung jederzeit zählen kann. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft alles daransetzen, die Einsatzbereitschaft weiter zu stärken, unsere Kameradschaft zu pflegen und die Feuerwehren bestmöglich für kommende Herausforderungen aufzustellen.“