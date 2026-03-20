- 20.03.2026, 16:25:33
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GRÜNE — TERMINE
Von 23. bis 29. März
Montag, 23. März:
10:00 Uhr: Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler mit dem Themenschwerpunkten Plenarvorschau und Aktuelles
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an den diesjährigen Diagonale Awards teil
Ort: Annenhof Kino, Annenstraße 29, 8020 Graz
Freitag, 27. März:
16:00 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radrettung der Grünen Donaustadt teil
Ort: Campus Berresgasse, Scheedgasse 2, 1220 Wien
Samstag, 28. März:
Stv.-Klubobmann Werner Kogler unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark
Sonntag, 29. März:
10:45 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden der Grünen Wien Peter Kraus das diesjährige Bike Festival am Wiener Rathausplatz und nimmt anschließend ab 11:45 Uhr an der 15. Wiener Radparade teil
Ort: Wiener Rathausplatz, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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