  • 20.03.2026, 16:25:33
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  • OTS0119

GRÜNE — TERMINE

Von 23. bis 29. März

Wien (OTS) - 

Montag, 23. März:
10:00 Uhr: Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler mit dem Themenschwerpunkten Plenarvorschau und Aktuelles
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an den diesjährigen Diagonale Awards teil
Ort: Annenhof Kino, Annenstraße 29, 8020 Graz

Freitag, 27. März:
16:00 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radrettung der Grünen Donaustadt teil
Ort: Campus Berresgasse, Scheedgasse 2, 1220 Wien

Samstag, 28. März:
Stv.-Klubobmann Werner Kogler unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark

Sonntag, 29. März:
10:45 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden der Grünen Wien Peter Kraus das diesjährige Bike Festival am Wiener Rathausplatz und nimmt anschließend ab 11:45 Uhr an der 15. Wiener Radparade teil
Ort: Wiener Rathausplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
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