GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Montag, 23. März:

10:00 Uhr: Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler mit dem Themenschwerpunkten Plenarvorschau und Aktuelles

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an den diesjährigen Diagonale Awards teil

Ort: Annenhof Kino, Annenstraße 29, 8020 Graz

Freitag, 27. März:

16:00 Uhr: Bundesparteisprecherin Leonore Gewessler nimmt an der Radrettung der Grünen Donaustadt teil

Ort: Campus Berresgasse, Scheedgasse 2, 1220 Wien

Samstag, 28. März:

Stv.-Klubobmann Werner Kogler unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark