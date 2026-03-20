Barbara Karlich sowie Johannes und Lisi Aigner zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Die „Willkommen Österreich“-Hosts Dirk Stermann und Christoph Grissemann eröffnen am 24. März 2026 wieder „DIE.NACHT“ (ab 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON) und laden diesmal die Königin der Talkshows, Barbara Karlich, und zwei Geschwister der erfolgreichsten Ski-Familie der Paralympics, Johannes und Elisabeth Aigner, in den Marx Palast ein. Hosea Ratschiller lässt neue „Pratersterne“ (22.55 Uhr) leuchten und begrüßt in der Roten Bar Dirk Stermann, Suse Lichtenberger, Michael Bauer und 5/8erl in Ehr’n. Nach einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo (23.25 Uhr) ist in einer neuen Folge von „Liebesg’schichten und Heiratssachen – Der Podcast“ (23.55 Uhr) Paartherapeutin und Autorin Gerti Senger zu Gast bei Nina Horowitz.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Im Marx Palast zu Gast sind die Königin der Talkshows, Barbara Karlich, und zwei Geschwister der erfolgreichsten Ski-Familie der Paralympics, Johannes und Elisabeth Aigner. Außenreporter Marc Carnal hat sich ausgehend von der österreichischen Abwasser-Analyse auf Lokalaugenschein begeben und auch die Kollegen von Maschek widmen sich wieder dem aktuellen Geschehen im Land.

Mit der „Barbara Karlich Show“ hat die namensgebende Moderationslegende sagenhafte 26 Jahre lang ein legendäres Talkformat moderiert, in dem unterschiedlichste Meinungen zu Alltags- und Beziehungsthemen diskutiert wurden. Nach dem Ende der Show wechselte Barbara Karlich direkt in das Moderationsteam der ORF-Vorabendsendung „Studio 2“, und auch in der alljährlichen Hauptabend-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ ist sie seit 2015 zu sehen. Im November 2025 startete die neue ORF-2-Personality-Doku-Reihe „Barbara Karlich unterwegs“. In der 672. Folge von „Willkommen Österreich“ zeigt sich, wer im Gespräch mit der Talk-Ikone wen interviewt und auf welche Sendungen sich das Publikum mit der Moderatorin und ORF-Persönlichkeit in Zukunft freuen darf.

Die niederösterreichischen Geschwister Johannes, Veronika und Elisabeth Aigner sind ein international beachtetes Phänomen des Paraskisports. „The Skiing Aigners Are a Nation Unto Themselves“, titelte beispielsweise die New York Times. Auch bei den diesjährigen Paralympics in Cortina war die Familie so erfolgreich wie „die Schweiz, Norwegen und Kanada zusammen“, wie Martin Thür in der „Zeit im Bild“ feststellte: Von 13 österreichischen Medaillen konnten die Aigners neun für sich verbuchen. Während sich Johannes Aigner seine dritte goldene Medaille im Riesentorlauf sicherte, war auch Schwester Veronika dreimal Erstplatzierte. Welches Geheimnis hinter ihrem Erfolg steckt und welche Ziele sich die sportliche Familie für die Zukunft steckt, verraten „Hansi“ und „Lisi“ Aigner im Talk mit Stermann und Grissemann.