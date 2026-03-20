ORF-Programmschwerpunkt anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags

Wien (OTS) -

Seit 20 Jahren findet am 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag statt. Ziel ist es, Bewusstsein für das Thema Trisomie 21 zu schaffen und Vorurteile rund um das Down-Syndrom abzubauen. Im Rahmen des Welt-Down-Syndrom-Tags legt der ORF einen umfassenden Themenschwerpunkt auf das Leben mit Trisomie 21.

Die Highlights des umfassenden ORF-Schwerpunkts:

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags sprachen Simon Couvreur, Präsident von Down-Syndrom Österreich, und Karin Lebersorger von Down-Syndrom Österreich heute, am Freitag, dem 20. März 2026, in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 über die Stärken von Menschen mit Down-Syndrom und darüber, was für deren vollständige Inklusion sozial- und gesundheitspolitisch noch nötig ist. Die Sendung ist als Video-on-Demand auf ORF ON abrufbar.

Ebenfalls am heutigen Freitag, dem 20. März, widmet sich „Kultur Heute“ um 19.30 Uhr in ORF III der Preisverleihung des Literaturpreises Ohrenschmaus und hat einen Preisträger als zu Gast im Studio.

Morgen, am Samstag, dem 21. März, begleitet „Tirol heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 ein Brüderpaar mit Down-Syndrom bei ihrem Lieblingssport, dem Skifahren.

„Oberösterreich heute“ berichtet am Montag, dem 23. März, um 19.00 Uhr in ORF 2 von einem jungen Feuerwehrmann, der mit Down-Syndrom ein bestens integrierter und geschätzter Teil der Ortsfeuerwehr ist und auch bei allen Fortbildungen mit dabei ist. Unterstützt wird er dabei von seinem Bruder.

Auch im Radio wird auf den Schwerpunkt eingegangen:

Bereits gestern, am Donnerstag, dem 19. März, auf Sendung und nun auf ORF Sound nachzuhören ist das Ö1-Format „Live Am Puls – Sprechstunde: Down-Syndrom“. Zu Gast sind: Simon Couvreur, er lebt mit Down-Syndrom (DS) und ist Präsident von DS Österreich; Martin Rauch, Obmann der DS Wien; Anna Katharina Gur, Psychologin in der DS-Ambulanz, sowie Pepi Hopf, Kabarettist und Vater einer Tochter mit Trisomie 21. Die Moderation übernimmt Ronny Tekal.

Morgen, am Samstag, dem 21. März, zeigt ORF 2 um 9.30 Uhr Wolfgang Murnbergers ORF/MDR-Tragikomödie „So wie du bist“, die Berührungsängste abbauen und mit Vorurteilen aufräumen will. Darin wird das Verhältnis einer vom Leben hart gewordenen Richterin und ihrer unfreiwilligen Begegnung mit einer jungen Frau, die das Down-Syndrom hat, erzählt. Beide Frauen werden ein Teil des Lebens der jeweils anderen und kämpfen schließlich auch noch gemeinsam für ein Ziel – Michalina möchte heiraten, und das ist für Menschen mit Down-Syndrom rechtlich fast unmöglich. In dieser gefühlvollen Story, die Autor Uli Brée einer authentischen Geschichte nachempfunden hat, vereint Wolfgang Murnberger eine Vielzahl hochkarätiger Darsteller:innen vor der Kamera: So ist Gisela Schneeberger in der Rolle der Richterin zu sehen. Michalina wird von Juliana Götze und ihr Freund Carlo von Sebastian Urbanski dargestellt. In weiteren Rollen standen u. a. Cornelius Obonya, Petra Morzé, Lukas Resetarits, August Schmölzer, Bernhard Schir, Christopher Schärf und Tim Seyfi vor der Kamera.

„Prisma“ widmet sich am Samstag, dem 21. März, um 16.45 Uhr in ORF 2 der Diagnose Down-Syndrom. In Österreich leben etwa 9.000 Menschen mit Down-Syndrom. Einer davon ist der vierjährige Emil. Seine Eltern haben sich bewusst für ihn entschieden. Viele werdende Mütter entscheiden sich bei dieser Diagnose für einen Schwangerschaftsabbruch. Andrea Eder hat für „Prisma“ Emil und seine Eltern besucht.

Am Sonntag, dem 22. März, ist um 7.05 Uhr in Ö1 u. a. Ruth Oberhuber in der Sendung „Lebenskunst – Begegnungen am Sonntagmorgen“ im Porträt zu hören. Ein Beispiel für gelungene Unterstützung und Förderung sowie gelebte Inklusion findet sich im evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen in Oberösterreich. Hier hat Gestalterin Andrea Eder eine junge Frau getroffen, die mit Down-Syndrom lebt: die 32-jährige Ruth Oberhuber. Und so stellt sie sich vor: „Ich bin auch eine Geschäftsfrau. Ich bin eine gute Zeichnerin. Ich bin auch eine Schreibende. Ich bin auch sehr gläubig. Ich bin ein freiheitsliebender und wahrheitsliebender Mensch.“ Ruth Oberhuber lässt sich nicht gern in Schubladen stecken. Ihre Umgebung versetzt sie mit ihrer Fantasie und Schaffenskraft immer wieder aufs Neue in Erstaunen, wie auch das Porträt zeigt.

ORF-Angebote in Einfacher Sprache

Mehr als zwei Millionen Menschen in Österreich brauchen aus unterschiedlichen Gründen Unterstützung beim Verstehen von Informationen. Nachrichten in Einfacher Sprache helfen Menschen mit Lernbehinderungen, aber auch vielen älteren Menschen und Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Der ORF bietet daher in allen Medien Nachrichten in Einfacher Sprache an.

Auf ORF III gibt es von Montag bis Freitag um 19.30 Uhr Nachrichten in Einfacher Sprache als Fernsehnachrichten in der Länge von etwa fünf Minuten. Am Freitag, dem 20. März, um 19.30 Uhr in ORF III werden Nachrichten in Einfacher Sprache zum Thema Welt-Down-Syndrom-Tag ausgestrahlt. Die inklusive Lehrredaktion informiert in Einfacher Sprache über Down-Syndrom und über die Namensgebung Trisomie 21.

Auf https://news.ORF.at werden täglich bis zu sechs Meldungen (drei am Vormittag, drei am Nachmittag) in Einfacher Sprache zur Verfügung gestellt. Diese leicht verständlichen Nachrichten bringt ORF.at in Kooperation mit der APA-TopEasy-Redaktion und der Inklusiven Lehrredaktion, einem Berufsqualifizierungsprojekt für Menschen mit Behinderungen von Jugend am Werk, das seit 2020 im ORF angesiedelt ist und vom Fonds Soziales Wien gefördert wird.

Mit „Einfach Erklärt“ stellt der ORF auch einen Wissenspodcast in Einfacher Sprache zur Verfügung. Der Podcast wird von der Inklusiven Lehrredaktion gemeinsam mit radio FM4 gestaltet. Einmal pro Monat geht eine neue Podcast-Folge online. Die Folgen sind auf ORF Sound, Spotify, Apple Podcasts und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Ein weiteres inklusives Projekt im Bereich Nachrichten in Einfacher Sprache bietet das Landesstudio Steiermark mit dem leicht verständlichen Nachrichtenüberblick, der in Kooperation mit LebensGroß produziert wird und freitags um 18.30 Uhr auf Radio Steiermark zu hören ist.

In den neun Regionalradios werden täglich einmal die wichtigsten Meldungen des Tages in Einfacher Sprache gesendet. Radio Wien sendet jeden Sonntag Nachrichten in Einfacher Sprache in Form eines Wochenrückblicks. Dieser findet sich außerdem jeden Sonntag auf wien.ORF.at.

Der ORF TELETEXT bietet ab Seite 470 „Nachrichten leicht verständlich“ in Einfacher Sprache (Sprachstufe B1) an. Ab Seite 480 sind die gleichen tagesaktuellen Meldungen in „Nachrichten leichter verständlich“ in kürzeren Sätzen und auf mehr Zeilen aufgeteilt (Sprachstufe A2) zu finden.