„Thema“: Haftbedingungen in Österreich – Gefängnisse am Limit

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 23. März 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Haftbedingungen in Österreich – Gefängnisse am Limit

„Mein Sohn sagt, er fühlt sich lebendig begraben“, sagt eine Mutter aus der Steiermark, deren Sohn in der Justizanstalt in Krems-Stein inhaftiert ist. Bereits zweimal soll er in der Zelle versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Insassen berichten von überfordertem Justizwachepersonal, während dieses von massiver Unterbesetzung, zahlreichen Überstunden sowie Krankenständen spricht. „Das System quält Menschen“, sagt Pius Prosenz aus Klagenfurt. Er war 45 Jahre als Psychiater und forensisch-psychiatrischer Sachverständiger tätig. Die Zahl psychisch erkrankter Häftlinge in österreichischen Justizanstalten ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dennoch fehlt es häufig an Zeit und Ressourcen, um diese Probleme zu lösen. Laura Mlakar und Anne-Maria Neubauer haben nachgefragt.

ME/CFS – Gefangen im eigenen Körper

„Ich habe einfach große Angst, nichts mehr tun zu können“, so Samuel Prinz-Reiterer. Für ihn wurde der Leidensdruck so groß, dass er an seinem 22. Geburtstag durch assistierten Suizid sein Leben beendet hat. Er litt wie etwa 70.000 andere Menschen in Österreich an ME/CFS, bekannt als chronisches Fatigue-Syndrom, das durch Virusinfektionen ausgelöst werden kann. Viele Betroffene sind so schwer krank, dass sie ihr Bett kaum noch verlassen können. Licht oder Geräusche verursachen Schmerzen. „Früher wollte ich reich sein, jetzt will ich einfach, dass meine Mama wieder gesund wird“, sagt Adrian Nekrep. Der 17-jährige Schüler pflegt seine an ME/CFS erkrankte Mutter. In der medizinischen Ausbildung wird die Krankheit kaum berücksichtigt, Anlaufstellen für Betroffene fehlen oder sind erst in Planung. Laura Mlakar hat für „Thema“ mit Angehörigen und Betroffenen gesprochen.

Forsthaus Schimanek: Das Ende rechter Umtriebe?

Zwölf Monate bedingte Haftstrafe wegen Wiederbetätigung für den ehemaligen FPÖ-Politiker René Schimanek. Er ist von allen politischen Ämtern zurückgetreten, auch als FPÖ-Stadtrat in Langenlois. 18 Monate bedingt für seinen Bruder Hans Jörg Schimanek junior, ebenfalls wegen Wiederbetätigung. Ein Strafverfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Hochverrats gegen die beiden Söhne von Hans Jörg Schimanek junior in Deutschland. Das Ziel der „Sächsischen Separatisten“ soll es gewesen sein, mit Waffengewalt Gebiete in Deutschland zu erobern. Ihr Rückzugsort war das Forsthaus neben der Burgruine Kronsegg in Niederösterreich. Pia Bichara und Oliver Rubenthaler berichten für „Thema“.