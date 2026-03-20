  • 20.03.2026, 13:23:32
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FPÖ-Fiedler: „Ramadan-Ende darf nicht Fernbleiben von Schule rechtfertigen“

Schulpflicht darf auch durch Religionsfreiheit nicht in Frage gestellt werden

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn am Freitagvormittag, rund ums Ramadan-Ende, auffällig viele schulpflichtige Kinder nicht im Unterricht sind, sondern sich im öffentlichen Raum aufhalten, dann läuft etwas grob falsch. Dieses Bild wollen wir in Österreich nicht sehen. Auch rund um den Ramadan gilt: Eine generelle Freistellung vom Unterricht darf es nicht geben. Wer hier Ausnahmen zur Regel macht, stellt die Schulpflicht insgesamt infrage“, stellt FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler klar.

Aus Sicht der FPÖ Niederösterreich ist die Rechtslage eindeutig: Die Religionsfreiheit ist zu respektieren, darf aber nicht zentrale Prinzipien des Bildungssystems aufweichen, Freistellungen sind nur im Einzelfall nach sorgfältiger Prüfung zulässig.

„Es geht nicht darum, religiöse Feste zu verhindern. Es geht darum, dass Schule nicht zur freiwilligen Veranstaltung werden darf. Es müssen gleiche Maßstäbe für alle Kinder gelten. Nur so kann ein gerechter und verlässlicher Schulbetrieb sichergestellt werden“, betont Fiedler.

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