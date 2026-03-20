AVISO: Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer und dem Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Séjourné am 23. März

Wien (OTS) -

Anlässlich eines Arbeitsbesuchs des für Wohlstand und Industriestrategie zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Stéphane Séjourné bei Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein. Bitte beachten Sie die Ortsänderung.

Im Vorfeld besteht die Möglichkeit für Fotos und Videos anlässlich eines Betriebsbesuchs mit HBM Hattmannsdorfer und Exekutiv-Vizepräsident Séjourné im Holcim Zementwerk in Mannersdorf.

Teilnehmende Personen:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Exekutiv-Vizepräsident Stéphane Séjourné

Betriebsbesuch:

Datum: Montag, 23. März 2026, 10:00 Uhr

Ort: Holcim GmbH, Zementwerk Mannersdorf, Wienerstraße 10, 2452 Mannersdorf am Leithagebirge

Wir bitten, Ihre Teilnahme aus organisatorischen Gründen unbedingt bis Freitag, 20. März, 15:00 unter [email protected] anzumelden.

Pressekonferenz:

Datum: Montag, 23. März 2026, um 14:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal 3 !. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Betriebsbesuch mit HBM Hattmannsdorfer und Exekutiv-Vizepräsident Séjourné im Holcim Zementwerk in Mannersdorf

Möglichkeit für Fotos und Videos. Wir bitten, Ihre Teilnahme aus organisatorischen Gründen unbedingt bis Freitag, 20. März, 15:00 unter [email protected] anzumelden

Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Holcim GmbH, Zementwerk Mannersdorf,

Wienerstraße 10

2452 Mannersdorf am Leithagebirge

Österreich

Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und dem Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Séjourné am 23. März

Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 23.03.2026, 14:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal 3 1. Stock; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich