- 20.03.2026, 12:11:02
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AVISO: Pressekonferenz mit BM Hattmannsdorfer und dem Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Séjourné am 23. März
Ortsänderung bei Pressekonferenz - Foto- und Videomöglichkeit bei Betriebsbesuch
Anlässlich eines Arbeitsbesuchs des für Wohlstand und Industriestrategie zuständigen Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Stéphane Séjourné bei Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer lädt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus zu einer Pressekonferenz ein. Bitte beachten Sie die Ortsänderung.
Im Vorfeld besteht die Möglichkeit für Fotos und Videos anlässlich eines Betriebsbesuchs mit HBM Hattmannsdorfer und Exekutiv-Vizepräsident Séjourné im Holcim Zementwerk in Mannersdorf.
Teilnehmende Personen:
Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer
Exekutiv-Vizepräsident Stéphane Séjourné
Betriebsbesuch:
Datum: Montag, 23. März 2026, 10:00 Uhr
Ort: Holcim GmbH, Zementwerk Mannersdorf, Wienerstraße 10, 2452 Mannersdorf am Leithagebirge
Wir bitten, Ihre Teilnahme aus organisatorischen Gründen unbedingt bis Freitag, 20. März, 15:00 unter [email protected] anzumelden.
Pressekonferenz:
Datum: Montag, 23. März 2026, um 14:30 Uhr
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal 3 !. Stock; Stubenring 1, 1010 Wien; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“
Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]
Betriebsbesuch mit HBM Hattmannsdorfer und Exekutiv-Vizepräsident Séjourné im Holcim Zementwerk in Mannersdorf
Möglichkeit für Fotos und Videos. Wir bitten, Ihre Teilnahme aus organisatorischen Gründen unbedingt bis Freitag, 20. März, 15:00 unter [email protected] anzumelden
Datum: 23.03.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Holcim GmbH, Zementwerk Mannersdorf,
Wienerstraße 10
2452 Mannersdorf am Leithagebirge
Österreich
Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und dem Exekutiv-Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Séjourné am 23. März
Wir bitten unbedingt um vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]
Datum: 23.03.2026, 14:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Saal 3 1. Stock; Zugang über Tor 2 „Sozialministerium“
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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