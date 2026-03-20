  • 20.03.2026, 11:38:32
  • /
  • OTS0089

ÖAMTC: Verzögerungen wegen Demos in Wien

Zweierlinie und Ring am Wochenende betroffen

Wien (OTS) - 

Drei Demos (Solidarität mit Kuba, NEWROZ Marschkundgebung, Menschenrechtsverletzungen im Iran) werden am Samstag- und Sonntagnachmittag, 21. und 22. März, rund um Ring und Zweierlinie/Schwarzenbergplatz/Karlsplatz zu Sperren und Verzögerungen führen, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. So müssen Autofahrende am Samstag zwischen 15:00 und 18:00 Uhr mit Anhaltungen und Sperren des Rings ab Oper bzw. Schwarzenbergplatz rechnen. Auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie werden Verzögerungen zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße nicht ausbleiben.

Am Sonntag sind zwischen 14:00 und 16:00 Uhr laut ÖAMTC auf der Strecke Burgtor - Ring - Schwarzenbergplatz - Rennweg - Reisnerstraße Behinderungen wahrscheinlich.

(Schluss)
Lasser/Römer

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC
Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright