ÖAMTC: Verzögerungen wegen Demos in Wien

Wien (OTS) -

Drei Demos (Solidarität mit Kuba, NEWROZ Marschkundgebung, Menschenrechtsverletzungen im Iran) werden am Samstag- und Sonntagnachmittag, 21. und 22. März, rund um Ring und Zweierlinie/Schwarzenbergplatz/Karlsplatz zu Sperren und Verzögerungen führen, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. So müssen Autofahrende am Samstag zwischen 15:00 und 18:00 Uhr mit Anhaltungen und Sperren des Rings ab Oper bzw. Schwarzenbergplatz rechnen. Auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie werden Verzögerungen zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße nicht ausbleiben.

Am Sonntag sind zwischen 14:00 und 16:00 Uhr laut ÖAMTC auf der Strecke Burgtor - Ring - Schwarzenbergplatz - Rennweg - Reisnerstraße Behinderungen wahrscheinlich.

(Schluss)

Lasser/Römer