Gewaltschutz ist #Männersache-bundesweiter Video-Wettbewerb für Schulen vorgestellt

Wien (OTS) -

Im Rahmen eines Medientermins präsentierten heute Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Bildungsminister Christoph Wiederkehr zusammen mit dem Bildungsexperten Daniel Landau, sowie den Medienpartnern ORF und Puls 4 den österreichweiten Videowettbewerb „Gewaltschutz ist #Männersache“.

Videowettbewerb für Schulklassen soll Bewusstsein gegen Gewalt an Frauen stärken

Gewaltprävention, die Stärkung von Zivilcourage, Gleichberechtigung und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung – insbesondere durch junge Männer – stehen im Mittelpunkt dieser Initiative. Der Wettbewerb lädt Schülerinnen und Schüler dazu ein, mit Kreativität und persönlichem Engagement starke Impulse gegen Gewalt zu setzen und klare Haltung zu zeigen.

Teilnahme am Video-Wettbewerb ab der 7.Schulstufe möglich

Die Teilnahme ist für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe möglich. Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Alterskategorien (7.–9. Schulstufe und 10.–13. Schulstufe). Insgesamt werden 16 Kurzvideos prämiert, die ab dem 25. November 2026 – dem Start der internationalen „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ –im ORF und auf den Sendern der ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe sowie auf JOYN ausgestrahlt werden. Somit erhalten die besten Beiträge ein breites öffentliches Forum und setzen ein klares Zeichen für ganz Österrich.

Die Medienpartner ORF und die ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe unterstützen die Initiative durch die Ausstrahlung der Siegerbeiträge während der Aktionswochen. Der Kooperationspartner REWE International AG (BILLA, BIPA, PENNY, ADEG) wird für alle teilnehmenden Schulen ein kleines Dankeschön bereitstellen.

Zeitlicher Ablauf:

Präsentation der Initiative: 20. März 2026

Start des Einsendezeitraums für den Videowettbewerb an Schulen: 9. April 2026

bis 15. Juni 2026-Upload der Videos unter folgendem Link: https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/pwi/wb/gewaltistmaennersache.html

bis 15. Juni 2026-Upload der Videos unter folgendem Link: https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/pwi/wb/gewaltistmaennersache.html Jury-Begutachtung: Juli bis Oktober 2026

Prämierung und Ausstrahlung: November 2026 während der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

Der Wettbewerb fördert an Schulen eine konstruktive Auseinandersetzung mit den Themen Gewalt, Rollenbilder, Zusammenhalt und gegenseitige Rücksichtnahme. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe bis 13. Schulstufe sind eingeladen, als Klasse, in Kleingruppen oder klassenübergreifenden Teams, Kurzvideos von maximal drei Minuten zu erstellen – unkompliziert mit dem Smartphone oder anderen Aufnahmegeräten. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für eine gewaltfreie Gesellschaft und inspirieren andere, sich ebenfalls zu engagieren.

Inspirationsquelle für den bundesweiten Wettbewerb war die erfolgreiche Social-Media-Kampagne und der Videowettbewerb der BHAK/BHAS Fürstenfeld im Herbst 2025. Ausgangspunkt für das Projekt war die verstärkte Konfrontation von Schülerinnen und Schülern mit dem Thema „Gewalt an Frauen“ in den sozialen Medien und der Wunsch, dieses gesellschaftlich relevante Thema sichtbar zu machen. Im Rahmen eines gemeinsamen, fächerübergreifenden Unterrichts – insbesondere im Fach Mediendesign – setzten sich die Jugendlichen intensiv mit der Problematik auseinander und entwickelten schließlich ein Videoprojekt. In einem gemeinschaftlichen Schulprojekt entstanden dabei unter anderem Drohnenaufnahmen und das Video „Gewalt an Frauen – ist Männersache“. Ziel war es, öffentlich ein deutliches Zeichen zu setzen und über soziale Medien einen nachhaltigen Beitrag zur Sensibilisierung zu leisten.

Für die Prämierung der Beiträge konnte eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Harald Krassnitzer und Daniel Landau gewonnen werden. Sie vereint Persönlichkeiten aus Kunst, Medien, Bildung, der Frauenberatung, dem Sozialbereich und dem öffentlichen Leben und bringt dadurch eine vielfältige, interdisziplinäre Perspektive ein.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner:

„Gewaltschutz ist kein ‚Frauenthema‘, sondern ein Auftrag an uns alle. Es freut mich daher, dass wir gemeinsam mit dem Bildungsminister und den Medienpartnern einen Weg gefunden haben, schon Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, sich intensiv und kreativ mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die heute vorgestellte Initiative steht aber nicht isoliert für sich, sondern als Teil eines ressortübergreifenden Plans, ein gewaltfreies Leben für alle zu ermöglichen: Dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr:

„Der heute vorgestellte Video-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler ab der 7.Schulstufe ist ein wichtiges Signal gegen Gewalt an Frauen, denn diese hat weder in Klassenzimmern, noch sonst irgendwo in unserer Gesellschaft einen Platz. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler diese einmalige Gelegenheit ergreifen werden, tolle Videos produzieren und sich so mit diesem so wichtigen Thema auseinandersetzen werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Partnerinnen und Partnern, die dieses großartige Projekt ermöglicht haben und freue mich auf zahlreiche Einsendungen!“

Bildungsexperte Daniel Landau:

„Das Video der BHAK Fürstenfeld hat mir wieder einmal sehr klar vor Augen geführt, wie viel an enormen Potenzial bei den Schülerinnen und Schülern im ganzen Land vorhanden ist.

Dieser Wettbewerb soll genau dieses Potenzial sichtbar machen.

Denn Schülerinnen und Schüler sollen zu diesem Thema gehört und gesehen werden. Sie haben auch hierzu sehr viel zu sagen"

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Dem ORF ist ein umfassender und kontinuierlicher Dialog mit der Jugend über das Thema Gewalt ein wichtiges Anliegen. Wir unterstützen daher den Videowettbewerb mit Berichten und mit der Ausstrahlung der Siegervideos. Den Schülerinnen und Schülern wünschen wir für ihre Arbeit Toi, toi, toi.“

Puls 4 Informationsdirektorin Corinna Milborn:

„Das Bewusstsein bei jungen Männern zu ändern, ist DER Schlüssel beim Kampf gegen Gewalt an Frauen. Es ist uns eine Ehre, diese tolle Aktion unterstützen zu dürfen. Wir freuen uns darauf, die Siegervideos im Fernsehen zu zeigen und werden auf Joyn, wo besonders Junge unterwegs sind, eine eigene Lane dafür einrichten.“

Jurymitglieder: Eser Akbaba, Alexandra Althoff, Renate Anderl, Ute Bauer, Daniela Brodesser, Ali Dönmez, Petra Draxl, Monika Erb, Markus Freistätter, Klaudia Frieben, Clar Gallistl, Oliver Das Gupta, Nikolaus Habjan, Marcel Haraszti, Christine Haupt, Gabriele Heinisch-Hosek, Nina Horaczek, Fadi Merza, Sonja Kato, Asli Kişlal, Tina Knoll, Sandra Konstatzky, Anna Luca Krassnigg, Sebastian Kranner, Gernot Kranner, Markus Kupferblum, Anita Lackenberger, Daniel Landau, Ali Mahlodji, Pavo Marinkovic, Albert Mattes, Regine Maties, Corinna Milborn, Doris Neuhofer, Cornelius Obonya, Jürgen Partaj, Carolin Pienkos, Eva Plaz, Elisabeth Potzmann, Ina Regen, Jennifer Resch, Ulrike Repolusk, Marie Rötzer, Stefan Ruzowitzky, Herbert Sasshofer, Oliver Scheiber, Alina Stein, Barbara Stöckl, Kristina Sprenger, Georg Wacks, Doris Wagner, Lisa Zuckerstätter.

Link zum Video der BHAK/BHAS Fürstenfeld:

https://youtube.com/shorts/R2eI5LmjIoU?feature=share

Upload-Link für Schülerinnen und Schüler: https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/pwi/wb/gewaltistmaennersache.html