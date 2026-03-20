Erneuerbare Kraftstoffe als Preisbremse - Beimischung rasch erhöhen

Wien (OTS) -

Die Plattform Erneuerbare Kraftstoffe (PEK) spricht sich für eine rasche Anhebung der Beimischung erneuerbarer Kraftstoffe aus. „Heimische erneuerbare Kraftstoffe sind ein wirksamer Hebel, um Treibstoffpreise zu dämpfen, die Importabhängigkeit zu reduzieren und gleichzeitig die Klimaziele nicht zu vernachlässigen. Dieses Potenzial muss jetzt endlich genutzt werden“, betont die Plattform.

Gerade in Zeiten steigender Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten gewinnt Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung. „Wir dürfen nicht länger die Importabhängigkeit begünstigen, sondern müssen die nachhaltige heimische Produktion stärken und als Anreiz steuerlich besserstellen. Erneuerbare Kraftstoffe sind regional verfügbar, sofort einsetzbar und wirken unmittelbar preisdämpfend“, bekräftigt PEK-Obmann Johannes Schmuckenschlager.

Internationale Praxis zeigt den Weg

Während in vielen Teilen Europas sowie in den USA, Marokko und Südamerika Beimischungen von zehn bis zwanzig Prozent längst Standard sind, bleibt Österreich hinter diesen Entwicklungen zurück. „Der überwiegende Teil der bestehenden Fahrzeugflotte ist bereits für höhere Beimischungen geeignet. Die technischen Hürden sind längst überwunden. Es stellt sich nicht mehr die Frage nach dem ‚Ob‘, sondern nach dem ‚Wann‘. Die Lösung heißt Biodiesel statt Krisendiesel.“, so Vorstand Ewald-Marco Münzer.

Eine weitere Erhöhung der Beimischung könnte den Dieselpreis um mehrere Cent pro Liter senken und wäre für Konsumentinnen und Konsumenten deutlich spürbar. Gleichzeitig leisten höhere Beimischungen einen direkten Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.

Technologieoffenheit statt Stillstand

„Die Klimaziele im Verkehrssektor werden nicht allein durch Elektromobilität erreichbar sein. Es braucht einen breiten Technologiemix. Jede verfügbare und wirksame Lösung muss genutzt werden“, hält Vorstand Bernhard Wiesinger fest. Ideologische Zugänge würden den Fortschritt bremsen, notwendig seien pragmatische und zügig umsetzbare Maßnahmen.

Die Plattform Erneuerbare Kraftstoffe sieht nun die Politik gefordert, rasch klare Rahmenbedingungen zu schaffen. „Wir haben die Technologien, wir haben die Rohstoffe und wir haben funktionierende Beispiele aus anderen Ländern. Jetzt braucht es entschlossenes Handeln“, fordert die Plattform geschlossen. (Schluss)