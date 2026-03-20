45 Jahre ehrenamtlicher Einsatz im Kontaktbesuchsdienst

Wien (OTS) -

Nach beeindruckenden 45 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit verabschiedet sich Frau Ingeborg Haberfehlner aus dem Kontaktbesuchsdienst der Wiener Sozialdienste. Über vier Jahrzehnte lang hat sie ältere Menschen informiert und ihnen Orientierung im vielfältigen Angebot sozialer Dienstleistungen in Wien gegeben.

Der Abschied fällt in eine Zeit, die dem freiwilligen Engagement besondere Aufmerksamkeit schenkt: Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2026 zum „International Year for Volunteers for Sustainable Development (IVY 2026)“ erklärt. Damit wird weltweit die zentrale Rolle von Ehrenamtlichen für den sozialen Zusammenhalt und eine nachhaltige Entwicklung hervorgehoben.

Kontaktbesuchsdienst: informieren, Orientierung geben

Der Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien ist ein kostenloses Angebot für in Wien lebende Menschen ab 60 Jahren. Im Mittelpunkt stehen Informationen und ein Überblick zu den sozialen Angeboten der Stadt Wien. Ehrenamtliche Kontaktbesucher:innen beantworten Fragen unter anderem zu Freizeit- und Bildungsangeboten, Betreuung von Angehörigen, Wohnformen, Vorsorge sowie Pflege und Betreuung.

Für Menschen ab 75 Jahren gibt es zusätzlich persönliche Informationsbesuche zu Hause, die von der jeweiligen Bezirksvorstehung angekündigt werden. Ziel ist es, Senior:innen übersichtliche, verständliche Auskünfte über bestehende Dienstleistungen und Angebote zu geben und – auf Wunsch – Anliegen an zuständige Stellen weiterzuleiten.

Würdigung eines außergewöhnlichen Engagements

„ In all den Jahren ging es mir vor allem darum, gut zuzuhören und Informationen verständlich weiterzugeben “, sagt Frau Haberfehlner rückblickend. „ Viele Menschen sind dankbar, wenn sie wissen, welche Angebote es gibt und wohin sie sich wenden können. Ehrenamt bedeutet für mich, Orientierung zu geben. Es ist eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, die mir viel Freude bereitet hat – besonders das positive Feedback der Menschen hat mich immer wieder bestärkt und motiviert. “

Auch Marianne Hengstberger, Geschäftsführerin der Wiener Sozialdienste, würdigt das außergewöhnliche Engagement: „ 45 Jahre ehrenamtlicher Einsatz sind alles andere als selbstverständlich. Frau Haberfehlner steht exemplarisch für das, was den Kontaktbesuchsdienst ausmacht: Verlässlichkeit, Empathie und echtes Interesse an den Menschen. Dafür danken wir ihr sehr herzlich. “

Die Bedeutung des Ehrenamts betont auch Sabine Hofer Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien: „ Ehrenamtliche im Kontaktbesuchsdienst nehmen sich Zeit für persönliche Gespräche und sorgen dafür, dass Menschen Zugang zu verlässlichen Informationen haben und sich im sozialen Angebot der Stadt besser zurechtfinden. Im Internationalen Jahr der freiwillig Engagierten 2026 wird sichtbar gemacht, wie wichtig dieses Engagement für ein inklusives und nachhaltiges Wien ist. “

Besondere Freude bereitete es, dass sich auch Gabriele Votava, Präsidentin der Wiener Sozialdienste sowie Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher des 12. Bezirks Meidling, persönlich der Anerkennung anschlossen. Bei einem kleinen Empfang in der Bezirksvorstehung wurde Frau Haberfehlner für ihr langjähriges Engagement gebührend gewürdigt.

Blick nach vorn

Mit dem Internationalen Jahr der freiwillig Engagierten 2026 rückt freiwilliges Engagement weltweit stärker ins Zentrum. Die Wiener Sozialdienste sehen dies als Anlass, den Kontaktbesuchsdienst weiterzuentwickeln und die ehrenamtliche Informationsarbeit sichtbar zu machen und zu stärken. Außerdem werden laufend neue Kontaktbesucher:innen gesucht, die nach einer Einschulung das bestehende Team erweitern sollen.

Der Abschied von Frau Haberfehlner ist damit nicht nur ein Dank für ihr jahrzehntelanges Engagement, sondern auch ein Impuls, den hohen Wert freiwilliger Tätigkeit im sozialen Bereich weiterzutragen.

Die Wiener Sozialdienste sind führende Anbieterin sozialer Dienste in Wien und erbringen vielfältige Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen, Senior:innen, gesundheitlich eingeschränkte oder sozial gefährdete Menschen und ihre Familien.

Der Kontaktbesuchsdienst der Stadt Wien ist ein Service der Wiener Sozialdienste, wird finanziert durch den Fonds Soziales Wien und strategisch von der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien und ihrem Team „Wien für Senior:innen“ weiterentwickelt.

Informationen zum Kontaktbesuchsdienst: www.wienersozialdienste.at/kbd