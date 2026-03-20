- 20.03.2026, 11:11:03
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Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 21.3.
Wien (OTS) -
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist am Samstag, den 21. März bei Klaus Webhofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 auf Österreich 1.
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