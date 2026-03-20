AVISO - Online-PK: Diskurs. Das Wissenschaftsnetz und GLOBAL 2000: Kreislaufwirtschaft gegen Welterschöpfung

Wien, 20.3. (OTS) -

Der österreichische Welterschöpfungstag ist dieses Jahr am 2. April. Alle Ressourcen für das gesamte Jahr sind rechnerisch aufgebraucht – ab dann leben wir auf Pump. Die aktuellen Abhängigkeiten von seltenen Erden sowie von Öl und Gas machen uns verwundbar, zerstören Klima und Umwelt und vernichten regionale Jobs. Diese Art der Wirtschaft ist weder ökologisch noch wirtschaftlich lange tragfähig.

Ein Ausweg lautet Kreislaufwirtschaft: Ressourcen länger nutzen, Abfälle vermeiden und Materialien im Umlauf halten. Österreich könnte damit nicht nur seine Abhängigkeit vom weltweiten Energiemarkt, sondern auch seine Emissionen verringern und gleichzeitig die regionale Wirtschaft stärken.

Diskurs. Das Wissenschaftsnetz und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 laden zu einer Online-PK

Mittwoch, 25. März um 10 Uhr via ZOOM

Dominik Wiedenhofer, Universität für Bodenkultur, über Kreislaufwirtschaft als Hebel im Klimaschutz

Lukas Richter, Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten und WU Wien, über Kreislaufwirtschaft und soziale Ungleichheit

Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen / GLOBAL 2000, über einen Entwurf für ein Kreislaufwirtschaftsgesetz

Wir präsentieren zwei aktuelle Studien zu den konkreten Potenzialen der Kreislaufwirtschaft und einen Entwurf für ein Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Experten analysieren Potentiale und Grenzen der Kreislaufwirtschaft in Hinblick auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Faktoren und stellen aus wissenschaftlicher Perspektive konkrete Maßnahmen für Politik und Wirtschaft vor. Aktuelle Forschung zeigt: besonders effektiv ist die Kreislaufwirtschaft vor allem in Kombination mit der Dekarbonisierung von Energieversorgung und Industrie. Die Studien berücksichtigen dabei auch Soziales: Leistbarkeit kann sowohl Antrieb als auch Barriere sein. Politische Maßnahmen zur Schaffung von Strukturen, die für alle Bevölkerungsgruppen zugänglich und bezahlbar sind, sind also essentiell zur Erreichung sowohl ökologischer als auch sozialer Ziele.

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