  • 20.03.2026, 11:02:03
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„Das Gespräch“ zum Thema „Preis-Schock: Ist die Energie-Krise aufzuhalten?“

Am 22. März um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Schuberth, Lorenz, Benigni und Hofer

Wien (OTS) - 

Nachdem der Iran-Krieg an den heimischen Zapfsäulen angekommen ist, will die Regierung mit einer Spritpreisbremse aus Steuersenkungen und Eingriffen in die Gewinnspanne der Unternehmen die Preise um etwa zehn Cent senken. Reicht das, um die Bevölkerung zu entlasten? Vor allem aus der Wirtschaft wächst Widerstand am geplanten Eingriff in die Margen. Ein Tabubruch, warnen Branchenvertreter. Wie viel staatlicher Eingriff ist in einer Krise gerechtfertigt? Und vor allem: Wie lassen sich die Energiepreise überhaupt nachhaltig in den Griff bekommen?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 22. März 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Helene Schuberth
Chefökonomin, Bundesgeschäftsführerin ÖGB

Hanno Lorenz
Agenda Austria

Johannes Benigni
Energiemarkt-Experte

Thomas Hofer
Politikanalytiker

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