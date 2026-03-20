„Bürgeranwalt“ über störende Lichtreklame, Lichtverschmutzung und Kosten für Rauchfangkehrer

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 21. März 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Störende Lichtreklame

Eine Leuchtreklame auf der Nußdorfer Lände im 19. Wiener Gemeindebezirk bringt angeblich Anrainerinnen und Anrainer um den Schlaf. Wie stark darf die Nacht erhellt werden? Volksanwältin Gaby Schwarz kritisiert, dass Bürgerinnen und Bürger von Behörden offenbar nicht ernst genommen werden, fordert eine Überprüfung der Lichtintensität und allenfalls eine Beschränkung der Leuchtstärke bzw. Lichtimmission und Leuchtzeiten. Der Vorwurf der Bürgerinnen und Bürger: Seit mehr als einem Jahr werde nichts für sie gemacht.

Lichtverschmutzung in Gössendorf

Eine LED-Wall in der Nähe eines Kfz-Service-Betriebs in der Nähe der Autobahn bringt eine Anrainerin in Gössendorf in der Steiermark um den Schlaf und aus der Fassung. Volksanwältin Gaby Schwarz beanstandet, dass so eine Leuchtwerbetafel ohne Absenkung in den Abend- und Nachtstunden nicht genehmigungsfähig wäre – sie fordert eine rasche Überprüfung der Lichtintensität und allenfalls eine weitere Beschränkung der Leuchtstärke und Leuchtzeiten. Auch wenn die Werbetafel verkehrsgünstig gelegen wäre – Sicherheit gehe vor. Der Vorwurf der Anrainerin: Die LED-Wand sei so ausgerichtet, dass diese direkt auf ihr Haus bzw. in ihre Wohn- und Schlafräume strahle.

Kosten für Rauchfangkehrer

Herr H. lebt seit den 1980er Jahren in einer Wohnung in der Annenstraße in Graz. Die Wohnung ist seit damals an die Fernwärme angeschlossen. Trotzdem muss Herr H. jedes Jahr mit den Betriebskosten auch die Kosten für den Rauchfangkehrer begleichen und das, obwohl er keinen Ofen in der Wohnung hat und auch die Kamine zugemauert sind. Herr H. ist der Meinung, dass der Erhalt der Kamine Erhaltungs- und keine Betriebskosten seien und daher vom Hauseigentümer zu tragen seien. Er hat versucht, mit dem Hauseigentümer – der Grazer Wechselseitigen – diesbezüglich in Kontakt zu treten. Allerdings vergeblich. Daraufhin hat er sich hilfesuchend an die Redaktion „Bürgeranwalt“ gewandt. Im Studio wird darüber diskutiert.