3 auf einen Streich – 3 Nymphensittiche an einem Tag gefunden!

Wien (OTS) -

Gleich drei Mal hintereinander musste die Tierrettung des TierQuarTiers im März ausrücken: Innerhalb kürzester Zeit wurden im 2. Wiener Gemeindebezirk drei Nymphensittiche gefunden. Das Veterinäramt bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Tierhalterin bzw. den Tierhalter ausfindig zu machen.

An den Menschen gewöhnt

Der erste Fund ereignete sich in der Sport Arena in der Stephanie-Endres-Straße, wo ein Trainer einen Nymphensittich entdeckte und umgehend die Tierrettung verständigte. Kurz darauf landete ein weiterer Vogel erschöpft auf dem Fensterbrett einer Wienerin. Der dritte Nymphensittich zeigte besonders zutrauliches Verhalten: Er setzte sich einer Cafébesucherin im Gastgarten eines Lokals in der Engerthstraße kurzerhand auf die Schulter.

„Dass drei Vögel derselben Art nahezu gleichzeitig in unmittelbarer Umgebung gefunden werden, ist äußerst ungewöhnlich“, erklärt Susanne Kerbl, Amtstierärztin beim Veterinäramt. „Wir gehen davon aus, dass die Tiere zusammengehören und entweder entflogen sind oder – im schlimmsten Fall – bewusst freigelassen wurden.“

Fundtierservice für Haustiere

Das Veterinäramt ersucht daher um Mithilfe: Wer Hinweise zu den drei Nymphensittichen geben kann oder ein Tier vermisst, wird gebeten, sich zu melden. Alle in Wien aufgefundenen Tiere werden im Fundservice für Haustiere veröffentlicht und können dort 30 Tage lang eingesehen werden.

Hinweise werden telefonisch unter 01 4000 8060 oder per E-Mail an [email protected] entgegengenommen.

Dringender Appell: Fenster und Türen sichern

Die Wiener Amtstierärzt*innen erinnern eindringlich daran, vor dem Freiflug von Heimvögeln geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Fenster und Balkontüren sollten stets ausreichend gesichert werden – etwa durch Fliegengitter, Netze oder andere Schutzvorrichtungen. Nur so kann verhindert werden, dass Tiere entfliegen und in Gefahr geraten.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)