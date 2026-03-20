  • 20.03.2026, 09:30:32
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Berliner Rechnungshof empfängt Delegation des Wiener Stadtrechnungshofes

Direktor Sedlak: „Kooperationsvereinbarung erhöht Effizienz der Kontrolle“

Wien (OTS) - 

Mitte März empfing die Präsidentin des Rechnungshofes von Berlin (RHvB), Karin Klingen, in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland eine Delegation des Wiener Stadtrechnungshofes (StRH) unter der Leitung von Direktor Werner Sedlak, zu einem zweitägigen Erfahrungsaustausch.

Um den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeitsweise der jeweiligen Kontrolleinrichtung zu geben, wurde der bilaterale Besuch mit einer Präsentation über Organisationsstrukturen und Aufgaben eingeleitet, an der auch Mitglieder des Großen Kollegiums des Berliner Rechnungshofes teilnahmen.

Erfahrungsaustausch zu Künstlicher Intelligenz – Klima – Budgetlage

Darüber hinaus erörterten die Abordnungen bestehend aus Direktor Sedlak, Gabriele Weghofer, Wolfgang Edinger, Michael Kaindl (StRH Wien) sowie Präsidentin Klingen, Vizepräsident Django Peter Schubert und weiteren Mitgliedern des Großen Kollegiums (RHvB) unter anderem ihre Erkenntnisse zur Budgetlage der beiden größten deutschsprachigen Metropolen.

Zudem tauschten die Vertreter:innen der externen Finanzkontrolle ihre Erfahrungen unter anderem zu den Themen der Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Prüfungen der beiden Rechnungshöfe, sowie über Maßnahmen der Klimapolitik mit Fokus auf Stadtplanung und Solaranlagen aus.

Kooperationsvereinbarung zwischen Wien und Berlin unterzeichnet

Da Wien und Berlin in weiten Bereichen der externen Finanzkontrolle vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wurde im Zuge des Arbeitsbesuches von Direktor Werner Sedlak und Präsidentin Karin Klingen eine Kooperationsvereinbarung unterfertigt, die unter anderem eine Vertiefung des fachlichen Austauschs festschreibt.

So beinhaltet die Vereinbarung neben der Absicht eines regelmäßigen Austausches zwischen den beiden Städten konkret u.a.: Stärkung der Effizienz und Wirksamkeit der Finanzkontrolle in Wien und Berlin, Nutzung und Weiterentwicklung gemeinsamen Fachwissens, Förderung von Qualitätsstandards in der Prüfungstätigkeit, Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie eine Zusammenarbeit in der Aus- und Fortbildung.

Bei der Verabschiedung bedankte sich Sedlak bei der Präsidentin sowie den Teilnehmenden beider Kontrolleinrichtungen und erklärte: „Durch diese Kooperationsvereinbarung lassen sich die anstehenden Aufgaben der externen Finanzkontrolle in Zukunft noch besser bewältigen und somit die Effizienz der Kontrolle weiter erhöhen.“

Weiterführende Informationen

Pressefoto: https://presse.wien.gv.at/bilder

(Schluss) fre

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Mag.a Elvira Franta, Bakk. phil., BA
Pressesprecherin Stadtrechnungshof Wien
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