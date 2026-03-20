- 20.03.2026, 09:28:32
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Aviso PK Grüne Wien am 23.3.: Drängende Herausforderungen für die neue Wohn- und Frauenstadträtin Hanel-Torsch
Am Mittwoch, 25.3., soll Elke Hanel-Torsch im Gemeinderat zur neuen Stadträtin der SPÖ für Wohnen und Frauen gewählt werden. Angesichts der drohenden Wohnungsknappheit in Wien sowie frauenpolitischer Rückschritte ist die neue Stadträtin ab dem ersten Tag gefordert. Die Wiener Grünen präsentieren Lösungen für die größten Herausforderungen im Frauen- und Wohnressort.
Pressekonferenz mit:
Georg Prack, Klubobmann und Wohnsprecher der Grünen Wien
Julia Malle, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen Wien
Zeit: Montag, 23. März 2026, 11:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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