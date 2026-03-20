  • 20.03.2026, 09:20:03
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  • OTS0036

VWBF kritisiert OECD-Empfehlungen zu Wohnbau

Washietl: Geförderten Wohnbau stärken nicht schwächen!

Mag.a (FH) Andrea Washietl, Obfrau VWBF

So richtig der Befund der OECD zur Krise am Wohnungsmarkt in der Österreich auch sein mag, so falsch sind ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen

VWBF-Obfrau Andrea Washietl

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Wien (OTS) - 

So richtig der Befund der OECD zur Krise am Wohnungsmarkt in der Österreich auch sein mag, so falsch sind ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen“, kritisierte VWBF-Obfrau Andrea Washietl anlässlich des jüngst erschienen Wirtschaftsberichts. Die von der OECD angeregte Verschärfung der Zugangskriterien und regelmäßige Einkommensprüfungen verkennen die Funktionslogik des österreichischen gemeinwohlorientieren Wohnungssystems. Sie würde keine zielgenauere Verteilungswirkung entfalten, sondern die soziale Durchmischung schwächen – und damit einen der zentralen Stabilitätsfaktoren des österreichischen Wohnmodells untergraben. Durch die ins Spiel gebrachten einkommensabhängigen Mieten würden zudem völlig falsche gesellschaftliche Fehlanreize gesetzt, beruflicher Aufstieg indirekt bestraft und das international hoch angesehene Best-Practice-Modell des österreichischen Wohnungssystems in Richtung eines sozialresidualen, neoliberalen Wohnmodells transformiert.

Washietl: „Kein vernünftig denkender Mensch möchte dieses österreichische Konsensmodell durch solch unausgegorene Politikberatungsvorschläge aufs Spiel setzen. Vielmehr brauchen wir eine Stärkung unseres Systems.“ Ansatzpunkte dazu, wie z.B. eine nachhaltige Absicherung der Wohnbauförderung, leistbare Grundstücke und verlässliche Rahmenbedingungen zur Dekarbonisierung der Gebäudebestände, gibt es selbstverständlich und wurden erfreulicherweise auch von der Bundesregierung aufgegriffen.

Über den Verein für Wohnbauförderung (VWBF):

Der Verein für Wohnbauförderung ist die sozialdemokratische Interessengemeinschaft in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und setzt sich für die Förderung und Unterstützung des gemeinnützigen Wohnbaus in ganz Österreich ein.

Rückfragen & Kontakt

VWBF - Verein für Wohnbauförderung
Christian Swoboda
Telefon: +43 6645140260
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vwbf.at

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