Twin City Liner lichtet Anker für neue Saison

Wien (OTS) -

Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, lichtet ab 20. März 2026 wieder den Anker und nimmt Kurs auf Bratislava. Der Schnellkatamaran verbindet die beiden Donaumetropolen in nur 75 Minuten – schnell genug für einen spontanen Städtetrip, entschleunigend genug, um den Alltag hinter sich zu lassen. Bis zu drei Mal täglich legt der Twin City Liner ab Wien Richtung Bratislava ab.



„Die Jubiläumssaison 20 Jahre Twin City Liner zeigt eindrucksvoll, wie sehr dieses Angebot unsere Stadt bereichert. Der Twin City Liner verbindet nicht nur Wien und Bratislava, sondern auch Generationen. Seit 2006 haben über 2,5 Millionen Menschen diese beliebte Verbindung genutzt. Besonders gefallen mir die zahlreichen Aktionen, die das Reisen mit dem Twin City Liner noch leistbarer machen: kostenlose Plätze für Kinder, starke Ermäßigungen für Seniorinnen und Senioren, Studierende, Lehrlinge, Schulgruppen und Menschen mit Behinderungen. All das steht für die hohe Lebensqualität dieser Stadt, auf die wir stolz sind. Der Twin City Liner ist damit ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus und stärkt unseren Wirtschaftsstandort. Und er zeigt, wie gut Wien funktioniert, wenn Service, Angebot und Lebensqualität zusammenkommen“, erklärt Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.



Die Fahrt startet an der Schiffsstation City am Schwedenplatz und führt entlang der Auwälder des Nationalparks Donauauen vorbei an Hainburg und der malerischen Burgruine Theben und endet direkt in der Altstadt von Bratislava. Der Twin City Liner ist vollklimatisiert, bietet bequeme Sitzplätze, große Panoramafenster sowie ein Freideck. Ein breites Speisen- und Getränkeangebot, schnelles und kostenloses Satelliten-WLAN, Ladeanschlüsse für elektronische Geräte und die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme runden den Komfort an Bord ab.



„Mit 187.000 verkauften Tickets war 2025 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Twin City Liners. Ich freue mich auf die Jubiläumssaison, die erneut echtes Urlaubsfeeling auf dem Wasser verspricht. Ob Familienausflug, Wochenendtrip oder Schulprojektwoche – der Twin City Liner ist die ideale Wahl und bietet seinen Gästen eine Vielzahl attraktiver Aktionen“, so Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.



„Der wirtschaftliche Erfolg in den letzten Jahren bestätigt die Strategie des Twin City Liners, seinen Gästen mit einem hochmodernen Schnellkatamaran und bestem Service eine einzigartige Erlebnisschifffahrt zu bieten. An dieser Erfolgsstrategie werden wir festhalten und stetig an der Weiterentwicklung, auch im Sinne eines noch nachhaltigeren Betriebs, arbeiten“, erläutert Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkunden-Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.



Attraktive Aktionen im Jubiläumsjahr

2026 feiert der Twin City Liner seinen 20. Geburtstag. Was einst als Pilotprojekt begann, hat sich zu der erfolgreichsten Schiffsverbindung zwischen den beiden Hauptstädten entwickelt. Im Jubiläumsjahr erwarten die Passagier*innen zahlreiche Ermäßigungen, die das Reisen mit dem schnellsten und modernsten Schiff auf der Donau besonders attraktiv machen:

Familienwochen (20.03.–30.04.2026): Zwei Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre reisen kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen.

(20.03.–30.04.2026): Zwei Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre reisen kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Super Dienstag: 50 % Ermäßigung für Senior*innen, Studierende sowie Präsenz- und Zivildiener.

50 % Ermäßigung für Senior*innen, Studierende sowie Präsenz- und Zivildiener. Lehrlings-Special: 50 % Ermäßigung für Lehrlinge

50 % Ermäßigung für Lehrlinge Schulaktion: 50 % Ermäßigung für Schulgruppen ab 15 Schüler*innen von Montag bis Freitag, 2 Begleitpersonen reisen kostenlos.

50 % Ermäßigung für Schulgruppen ab 15 Schüler*innen von Montag bis Freitag, 2 Begleitpersonen reisen kostenlos. Red Ticket: Streng limitiert – und mit 25 Euro pro Strecke ein echtes Highlight.

Streng limitiert – und mit 25 Euro pro Strecke ein echtes Highlight. Ermäßigung für Menschen mit Behinderungen: 50 % Nachlass für die gesamte Saison, gilt auch für eine Begleitperson.

Fahrplan, Infos & Tickets

Der Twin City Liner startet am 20. März 2026 mit folgendem Fahrplan in die neue Saison:

Montag - Donnerstag: Abfahrt um 9:00 Uhr von der Schiffsstation City, Rückfahrt von Bratislava um 16:00 Uhr

Freitag - Sonntag sowie Feiertage: Abfahrten um 8:30, 12:30 und 16:30 Uhr, retour von Bratislava geht es um 10:30, 14:30 und 18:30 Uhr

Ab 1. Mai stehen dann täglich sechs Fahrten auf dem Programm