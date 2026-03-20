  • 20.03.2026, 08:03:03
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Wechsel im Verwaltungsrat der Franke Holding AG: Sabine Krauss wird neues Mitglied

Sabine Krauss wurde per 19. März 2026 neu in den Verwaltungsrat der Franke Gruppe gewählt. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100053819 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Aarburg (OTS) - 

Die Franke Gruppe gewinnt mit Sabine Krauss eine international erfahrene HR-Expertin für den Verwaltungsrat.

Mit dem altersbedingten Rücktritt von Dr. Michael Reinhard, der dem Verwaltungsrat seit sieben Jahren angehörte, vollzieht die Franke Holding AG einen Wechsel im Gremium. Per 19. März 2026 wurde Sabine Krauss neu in den Verwaltungsrat gewählt und nimmt gleichzeitig Einsitz im HR Committee.

Sabine Krauss verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in Human Resources, Business Transformation und Leadership Development. Sie war rund zehn Jahre Chief HR Officer der Hilti AG und zuvor in globalen Führungsfunktionen bei Hewlett Packard tätig. Seit 2024 engagiert sie sich als Non-Executive Board Member, Transformation Advisor und Executive Mentor. Sabine Krauss hält einen Masterabschluss in Psychologie mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie.

Alexander Pieper, Verwaltungsratspräsident der Franke Gruppe, sagt: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich Dr. Michael Reinhard herzlich für seinen langjährigen, engagierten Einsatz und seine wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung der Franke Gruppe. Mit Sabine Krauss gewinnen wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Expertise in der Organisationsentwicklung, der erfolgreichen Umsetzung komplexer Veränderungsprozesse und einem tiefen Verständnis moderner HR-Strategien. Ihre Erfahrung und ihr strategischer Weitblick werden für die zukünftige Ausrichtung der Franke Gruppe von grossem Wert sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die Impulse, die sie für die Zukunft von Franke setzen wird."

Die Franke Gruppe mit Hauptsitz in Aarburg, Schweiz, ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 7.700 Mitarbeitende in 35 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.42 Milliarden Schweizer Franken. Franke Gruppe gehört zur Artemis Group, Schweiz. Mehr Informationen unter franke.com.

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Gabriele Hepp
Head of Communications Franke Gruppe
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Mobil +41 79 108 32 25
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