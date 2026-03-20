Top Zeugnis für die Welser Innenstadt: 97,8 % aller Flächen sind vermietet!

Wels (OTS) -

Der „City-Retail-Report Österreich 2025/26“ von Standort + Markt bestätigt erneut die starke wirtschaftliche Lage der Welser Innenstadt. Mit einem Vermietungsgrad von 97,8 % belegt Wels Platz 1 in Oberösterreich und Platz 2 in Österreich. Insgesamt standen Ende 2025 in der ABC-Lage lediglich 10 von 323 Shops leer, was einer Leerstandsquote von 2,2 % entspricht – ein historischer Höchstwert seit Beginn der Erhebungen 2014.

Die Stadt Wels gilt mittlerweile als Best-Practice-Beispiel für erfolgreiches Leerstandsmanagement und wird regelmäßig zu Fachkongressen im deutschsprachigen Raum eingeladen. Der strategische „Turn-around“ der Innenstadtentwicklung wird trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konsequent fortgeführt. Zusätzlich wurde Wels vom Christmas Cities Network in Kooperation mit dem Europäischen Parlament zur „European City of Christmas 2026“ ernannt.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das Wirtschaftsservice Wels, das seit zehn Jahren aktiv am Immobilienmarkt arbeitet und gemeinsam mit der Event- und Markenstrategie der Wels Marketing & Touristik GmbH zur positiven Entwicklung beiträgt. Durch frühzeitiges Erkennen von Trends und gezielte Maßnahmen gelingt es, den laufenden Transformationsprozess der Innenstädte aktiv zu gestalten.

Das wirkt sich auch auf die stabile Besucherfrequenz aus, welche die Attraktivität der Innenstadt unterstreicht. Über 6 Millionen Frequenzimpulse wurden 2025 in der Welser Fußgängerzone gezählt. Die kontinuierliche Belebung durch Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen trägt wesentlich dazu bei.