  • 20.03.2026, 07:00:34
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Terminaviso: DHK Jahrespressekonferenz 2026 - Rückblick und Ausblick

Stärkung des Binnenmarktes für ein starkes Europa: Was Deutschland und Österreich jetzt tun müssen.

Wien (OTS) - 

Die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) gibt in ihrer traditionellen Jahrespressekonferenz einen Rückblick und einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Österreich sowie auf die bilateralen Handelsbeziehungen. Im Fokus stehen die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung der Standortkriterien in Europa.

Datum: Mittwoch, 15. April 2026 | Beginn: 09:00 Uhr

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Referenten:

  • Hans Dieter Pötsch, Präsident Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK), Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender der Porsche SE
  • Peter Adrian, Präsident Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) - Europas größter Kammerverband
  • Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Mitglied im Sachverständigenrat der Deutschen Bundesregierung
  • Thomas Gindele, Hauptgeschäftsführer Deutsche Handelskammer in Österreich DHK (Moderation)

Die Pressekonferenz findet vor Ort und online statt.
Anmeldung unter [email protected] erforderlich!

Rückfragen & Kontakt

Deutsche Handelskammer in Österreich
E-Mail: [email protected]
Website: https://oesterreich.ahk.de/de

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