  • 20.03.2026, 07:00:33
  • /
  • OTS0002

Andreas Achrainer erneut zum Geschäftsführer der „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ bestellt

Bestellung nach öffentlicher Ausschreibung – Verlängerung der bestehenden Geschäftsführung für weitere fünf Jahre

Wien (OTS) - 

Andreas Achrainer wird ab dem 1. Juni 2026 die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen für weitere fünf Jahre führen. Der Entscheidung liegt ein öffentliches Ausschreibungsverfahren zugrunde, das nun finalisiert und veröffentlicht wurde.

„Andreas Achrainer hat in seinem bisherigen Wirken als Geschäftsführer der BBU vor allem Besonnenheit im Umgang mit den Bundesländern und Gemeinden gezeigt. Es ist aber auch seine konsequente Linie, die bei der Umsetzung von Projekten wie der Arbeitspflicht und Wertekursen für Asylwerber entscheidend war“, betonte Innenminister Karner.

Andreas Achrainer hielt im Rahmen der Veröffentlichung der Wiederbestellung fest: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und für die Unterstützung, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre, in denen ich gemeinsam mit meinem Team die BBU als verlässliche und professionelle Organisation im Sinne ihrer Mission weiterentwickeln will.“

Langjährige Management- und Restrukturierungserfahrung

Andreas Achrainer ist Jurist mit langjähriger Erfahrung im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie mit Erfahrung in der Umstrukturierung von Unternehmen in schwierigen Situationen. Er ist seit Jänner 2020 Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen und seit Juli 2022 Flüchtlingskoordinator für ukrainische Vertriebene der Bundesregierung.

In den vergangenen fünf Jahren formte Achrainer die BBU aus sechs Vorgängerorganisationen zu einem flexiblen und schlagkräftigen Unternehmen, das 2022 bei der Bewältigung der Ukrainekrise mit zehntausenden Vertriebenen seine erste große Bewährungsprobe bestand.

Vor seiner Tätigkeit in der BBU war Andreas Achrainer Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Niederösterreich und Burgenland, danach fusionierte er in Wien das Hartmannspital und das Krankenhaus St. Elisabeth zum heutigen Franziskus-Spital. Darüber hinaus war Achrainer in der Austrian Medicines Verification System GmbH (AMVS) für die Umsetzung der Arzneimittelfälschungsrichtlinie in Österreich zuständig.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright