Andreas Achrainer erneut zum Geschäftsführer der „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ bestellt

Wien (OTS) -

Andreas Achrainer wird ab dem 1. Juni 2026 die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen für weitere fünf Jahre führen. Der Entscheidung liegt ein öffentliches Ausschreibungsverfahren zugrunde, das nun finalisiert und veröffentlicht wurde.

„Andreas Achrainer hat in seinem bisherigen Wirken als Geschäftsführer der BBU vor allem Besonnenheit im Umgang mit den Bundesländern und Gemeinden gezeigt. Es ist aber auch seine konsequente Linie, die bei der Umsetzung von Projekten wie der Arbeitspflicht und Wertekursen für Asylwerber entscheidend war“, betonte Innenminister Karner.

Andreas Achrainer hielt im Rahmen der Veröffentlichung der Wiederbestellung fest: „Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und für die Unterstützung, die ich in den vergangenen Jahren erfahren habe. Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre, in denen ich gemeinsam mit meinem Team die BBU als verlässliche und professionelle Organisation im Sinne ihrer Mission weiterentwickeln will.“

Langjährige Management- und Restrukturierungserfahrung

Andreas Achrainer ist Jurist mit langjähriger Erfahrung im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie mit Erfahrung in der Umstrukturierung von Unternehmen in schwierigen Situationen. Er ist seit Jänner 2020 Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen und seit Juli 2022 Flüchtlingskoordinator für ukrainische Vertriebene der Bundesregierung.

In den vergangenen fünf Jahren formte Achrainer die BBU aus sechs Vorgängerorganisationen zu einem flexiblen und schlagkräftigen Unternehmen, das 2022 bei der Bewältigung der Ukrainekrise mit zehntausenden Vertriebenen seine erste große Bewährungsprobe bestand.

Vor seiner Tätigkeit in der BBU war Andreas Achrainer Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Niederösterreich und Burgenland, danach fusionierte er in Wien das Hartmannspital und das Krankenhaus St. Elisabeth zum heutigen Franziskus-Spital. Darüber hinaus war Achrainer in der Austrian Medicines Verification System GmbH (AMVS) für die Umsetzung der Arzneimittelfälschungsrichtlinie in Österreich zuständig.