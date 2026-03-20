„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Finanzminister Marterbauer im Aufwind – auch bei ÖVP-Wähler:innen

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 16. bis 19. März 2026 in einer Online-Befragung wissen: „Inwieweit treffen die folgenden Eigenschaften auf Finanzminister Markus Marterbauer zu: sehr, eher, eher nicht oder gar nicht?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein insgesamt positives, aber differenziertes Imageprofil von Finanzminister Markus Marterbauer. Am stärksten ausgeprägt ist das Attribut „Kompetenz“: 51 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass diese Eigenschaft auf den Finanzminister „sehr“ oder „eher“ zutrifft. Die Vertrauenswürdigkeit erreicht 46 Prozent. Jeweils 43 Prozent der Befragten halten Markus Marterbauer für durchsetzungsfähig und sympathisch. Kritischer fällt die Beurteilung bei der Frage aus, ob der Finanzminister die richtigen politischen Schwerpunkte setzt. Hier liegt die Zustimmung bei 38 Prozent, während 39 Prozent der Befragten das kritisch sehen (19 Prozent „trifft eher nicht zu“, 20 Prozent „trifft gar nicht zu“).



Deutliche Unterschiede ergeben sich nach der Parteipräferenz. Besonders positiv fällt das Image von Markus Marterbauer bei ÖVP-, SPÖ-, NEOS- und Grün-Wähler:innen aus, während ihn die FPÖ-Wähler:innen deutlich kritischer sehen. Den höchsten Zustimmungswert erreicht Marterbauer bei „Kompetenz“ mit 88 Prozent der ÖVP-Wählerschaft. Dahinter folgen SPÖ- (69 Prozent), NEOS- (66 Prozent), Grün- (61 Prozent) und FPÖ- Wähler:innen (35 Prozent). Bei allen fünf abgefragten Eigenschaften bewerten die Wähler:innen der Kanzlerpartei ÖVP den SPÖ-Finanzminister am besten aller Parlamentsparteien.



Im Vergleich zur letzten Erhebung im Mai 2025 zeigen sich leichte Verbesserungen bei allen Image-Dimensionen. Insbesondere bei Kompetenz (Steigerung von 47 auf 51 Prozent), Sympathie (Steigerung von 41 auf 43 Prozent) und Durchsetzungsfähigkeit (Steigerung von 39 auf 43 Prozent).



Meinungsforscher Peter Hajek: „Das Image von Finanzminister Marterbauer ist angesichts der kritischen finanziellen und wirtschaftlichen Lage des Landes erstaunlich positiv. Man könnte aber nach wie vor an seinem Profil arbeiten, denn gut jeder fünfte Befragte kann keine Angabe zu Markus Marterbauer machen. Gegenwind kommt, wenig überraschend, von der Freiheitlichen Wählerschaft. Alle anderen sind vom Finanzminister mehr oder weniger überzeugt. Seine Kompetenz ist seine Stärke, bei der politischen Schwerpunktsetzung unterscheiden sich die parteipolitischen Geister.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN