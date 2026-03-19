Erfolg für NÖ: Landesrat Antauer nimmt Werbepreis entgegen

Wien/St. Pölten (OTS) -

„Das Zentrum der Kampagne kann im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden: das rasche Erkennen eines Schlaganfalls. Mit der einfachen FAST-Regel zeigen wir den Menschen, worauf es ankommt und wie sie im Notfall richtig handeln. Es ist somit gelungen, ein medizinisch relevantes Thema klar verständlich und wirkungsvoll zu kommunizieren. Also Information, die ankommt und Leben retten kann“, erläutert FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer die Werbekampagne.

Zur Erinnerung an das Werbesujet FAST (Face, Arm, Speech, Time, Anm.): ein hängender Mundwinkel, ein schwacher Arm und/oder eine verknotete Zunge. Dann gilt: Keine Zeit verlieren und den Notruf wählen!

Die von der Agentur Reichl und Partner im Auftrag des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds entwickelte und perfekt umgesetzte FAST-Kampagne wurde beim renommierten ADGAR-Award (vom Verband der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) vergeben, Anm.) am Donnerstag, 19. März 2026, im Konzerthaus in Wien mit dem 3. Platz in der Kategorie „Soziales und Karitatives“ ausgezeichnet.

„Die erfolgreiche Umsetzung ist das Ergebnis einer sehr starken Zusammenarbeit zwischen dem NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und der Agentur Reichl und Partner. Mein Dank und meine Anerkennung gelten allen Beteiligten“, so ein zufriedener Martin Antauer abschließend.