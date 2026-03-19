  • 19.03.2026, 16:47:33
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Casinos Austria und Österreichische Lotterien: Robert Zadrazil zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt

Wien (OTS) - 

In den heute Donnerstag, am 19. März 2026 stattgefundenen Aufsichtsratssitzungen der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien Ges.m.b.H. wurde Robert Zadrazil zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestellt.

In der Hauptversammlung der Casinos Austria AG wurde als neues Mitglied des Aufsichtsrates die Juristin Katja Tautscher bestellt. Sie folgt Erika Stark-Rittenauer nach. Darüber hinaus wurde die Bestellung von Roland Mechtler als Mitglied des Aufsichtsrats der Österreichischen Lotterien GesmbH verlängert.

Allwyn-CEO Robert Chvatal: „Die umfassende und langjährige Erfahrung von Robert Zadrazil in komplexen und stark regulierten Umfeldern qualifiziert ihn in besonderem Maße dafür, unsere Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu begleiten. Wir heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

„Ich freue mich, dass wir mit Robert Zadrazil einen ausgezeichneten Manager mit langjähriger Aufsichtsratserfahrung gewinnen konnten. Er wird beide Aufsichtsräte mit seiner Expertise und seinem Verständnis für Regulierung sehr gut führen“, so ÖBAG-Vorständin Edith Hlawati.

Die Gremien der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien Ges.m.b.H. danken dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden sowie allen bisherigen und neuen Mitgliedern für ihr Engagement und freuen sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zukunft.

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